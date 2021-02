Zorgen bij VHL Lokaal over tekort aan boa’s

VIJFHEERENLANDEN • De fractie van VHL Lokaal in Vijfheerenlanden maakt zich zorgen over het tekort aan buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in de gemeente. Het tekort loopt volgens het recent gepubliceerde uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving in 2023 op naar 5,38 fte.

De lokale partij heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld over de kwestie. “Hoe gaat het college dit oplossen? Wordt er niet geïnvesteerd in het aantrekken van nieuwe vaste boa’s?”

VHL Lokaal vraagt zich verder af of er door de gemeente wordt ingezet op preventie en voorlichting om de veiligheid op scholen aan te pakken. Ook de ondersteuning van het buurttoezicht verdient meer aandacht. Dit jaar is daar 120 uur voor gereserveerd.

“Wij zien echter niet hoe deze worden ingezet”, aldus VHL Lokaal. “Wat wij terug horen van de buurttoezicht-groepen is dat ze de coördinatie van de gemeente missen.”

De hondenoverlast mag volgens de de lokale partij ook wel wat daadkrachtiger worden aangepakt. Acht controle-momenten zijn wel een tikkeltje aan de lage kant. “Vooral als je weet dat dit in de top drie staat van wat als ergernissen worden gevonden door onze inwoners.”

VHL Lokaal mist verder elke vorm van bestrijding van drugsoverlast.