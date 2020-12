Kerstattenties van Kiwanisclub Alblasserwaard

REGIO • De serviceclub die zich inzet voor goede doelen heeft de afgelopen weken wederom werk gemaakt voor de mensen die een steuntje in de rug verdienen.

Het was de wens van de vrijwilligers van de Voedselbank Sliedrecht juist met de kerstdagen de voedselpakketten aan te vullen met wat extra’s. Dus hebben Jolanda Zwaan en Sander Liebrechts van Kiwanisclub Alblasserwaard ruim 100 kerstattenties overhandigd, de pakketten werden verdeeld onder de klanten van de voedselbank om tijdens de kerstdagen te genieten van deze producten. De Kiwanisclub is blij met Dorpswinkel de Buurt uit Noordeloos, voor het samenstellen van de pakketten. Dit werd erg gewaardeerd. Ook werd er een rondleiding door de vrijwilligers van de voedselbank georganiseerd. “Wat een enthousiasme en dankbaarheid, mooi om te zien hoe zij zich inzetten voor de samenleving”, aldus de Kiwanisclub.

Afgelopen woensdagavond werden de vrijwilligers van het Rode Kruis, locatie Hardinxveld-Giessendam in het middelpunt geplaatst. De zes vrijwilligers hebben sinds de uitbraak van corona enorm veel werk verricht om onze medemens te helpen. Zo is er gepost bij ziekenhuizen om de eerste checks bij patiënten uit te voeren. De bus is omgebouwd, zodat die gereed was om het transport van corona patiënten uit te voeren, aangezien het gewone taxivervoer daartoe niet in staat is. Helaas konden twee vrijwilligers niet aanwezig zijn, omdat die zelf ook het coronavirus hebben opgelopen. Omdat deze mensen het werk alle vrijwillig uitvoeren en vaak enorm veel uren in de week draaien, vond Kiwanis club Alblasserwaard het goed om juist hun te verwennen met een leuk kerstpakket en een heerlijk flesje wijn.

Kiwanisclub Alblasserwaard is een gezellige serviceclub die zich inzet voor liefst regionale goede doelen en bij voorkeur voor kinderen. Voor contact en meer info over de goede doelen van Kiwanisclub Alblasserwaard, zie www.alblasserwaard.kiwanis.nl.