VIDEO: Ontsteken kerstboom in Nieuwpoort 2020

NIEUWPOORT • ‘Alles’ is anders dit coronajaar. Maar in het centrum van het stadje Nieuwpoort is de kerstboom woensdagavond tóch ontstoken.

“Een jaar zonder kerstboom in Nieuwpoort, dat kan echt niet”, aldus burgemeester Theo Segers van de gemeente Molenlanden. “Dus er is een kerstboom, we hebben licht en we maken er toch een heel mooi feest van met elkaar.”

Segers sprak de hoop uit dat de Nieuwpoortse Kaarsjesavond volgend jaar weer ‘ouderwets’ kan worden gevierd.

