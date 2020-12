Lichtfestival Nieuwpoort vervangt de kaarsjesavond

NIEUWPOORT • De kaarsjesavond die in Nieuwpoort altijd door Stichting Vestingstad wordt georganiseerd, kan in de bekende vorm dit jaar niet door kan gaan. Toch is Nieuwpoort gedurende de donkere dagen versierd en wordt er een Lichtjesfestival gehouden.

Er is een boom, er hangen sterren boven de havens, er zijn lichtpunten aangebracht. Onder het gewelf in de Buitenhaven is een ode aan de zorg geplaatst. Silhouetten, gehuld in zorgkleding, met mondkapje. Géén spoken, maar een ‘Zorgleger’. Het zijn er zeven, het getal van de volheid, geluk en wijsheid. Een opsteker voor zorgwerkers. En op de zuidwal is ‘De club van Dertien’ witte blouses en ponnen te zien. Dertien, het getal van belangrijke gebeurtenissen en omwentelingen en van de liefde in een vereniging van 13, Coronaproof.

De bewoners van de vesting zijn uitgenodigd om een mooi lichtobject of een bemoedigende tekst voor het huis, achter het raam of in de straat te plaatsen. “Op deze manier laten we deze winter Nieuwpoort toch stralen!”, redeneert Stichting Vestingstad.

Tussen 9 december en 6 januari kunnen belangstellenden het Lichtfestival beleven, met inachtneming van de geldende coronamaatregelen. Voor meer informatie: www.nieuwpoort.nu.