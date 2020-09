Koperen Knop zoekt hulp bij expositie textielgoed

HARDINXVELD-GIESSENDAM • Museum De Koperen Knop gaat begin 2021 een expositie houden, waarin pronkrollen met diverse textieltechnieken, stoplappen en merklappen een centrale plaats innemen. Deels komen deze uit de hoogstaande eigen museumcollectie. Het museum komt graag in contact met textielkunstenaars, die zich laten inspireren door deze collectie om daarmee vervolgens deel te nemen aan de expositie.

Het museum streeft naar doordachte kunstobjecten. Dat mag in allerlei vorm zijn, ook ruimtelijk werk is welkom. Dit vormt ook een wedstrijd. Ideeën staan op de website van het museum: www.koperenknop.nl.

Uiteraard kan men ook een selectie van de museumcollectie uit het depot komen bekijken. Dat kan op vrijdag 2 oktober van 10.00 tot 12.00 uur en op zaterdag 10 oktober van 11.00 tot 13.00 uur. In verband met de coronaproblematiek is het goed om vooraf de komst door te geven. Dit kan per email via koperenknop@koperenknop.nl.

De uiterste inschrijfdatum om deelname aan te kondigen is 31 oktober. Vervolgens krijgt men van het museum bericht.