'Festival-kerkdienst' van de Levensboom in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • Afgelopen zondag was het de tweede keer voor Vrije Baptisten Gemeente De Levensboom om weer samen te komen. Vanwege de maatregelen was de kerkdienst in de open lucht.

Er mocht gebruik gemaakt worden van het voetbalveld van VV Groot-Ammers naast sporthal de Reiger. Daar was om 10:00 uur de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten, te zingen en naar een uitleg over een gedeelte uit de Bijbel te luisteren.

De komende zomerperiode zal er elke zondag om 10:00 uur een 'festival-kerkdienst' zijn op het voetbalveld naast de sporthal. Houdt de social media van De Levensboom in de gaten voor eventuele wijzigingen in verband met het weer.

Voor meer informatie: www.delevensboom.nu.