Team Lowland Mudgames Lexmond gaat varen met G-Team Everdingen

LEXMOND • Het G-Team Everdingen heeft vorige week een vaartocht aangeboden gekregen door Stichting Lowland Mudgames uit Lexmond.

Vanwege COVID-19 konden de Lowland Mudgames dit jaar in Lexmond helaas niet plaatsvinden. Om toch het altijd zo enthousiaste G-Team uit Everdingen een aandenken te geven, heeft Stichting Lowland Mudgames een vaartocht georganiseerd. Deze vond afgelopen zaterdag 4 juli plaats in De Haven in Lexmond.

Met ongeveer 25 G-Team deelnemers en hun begeleiders waren 5 schippers bereid gevonden om een vaartocht over de Lek aan te organiseren.

Ondanks het winderige weer en de hoge golven heeft iedereen allemaal enorm genoten. Na een frietje en drinken bij Klein Scheveningen werd de vaart vervolgd naar Lexmond. Bij terugkomst in Het Haventje in Lexmond stond de brandweer met de nieuwe bluswagen gereed. Dit om elke boot door middel van een waterboog de behouden terugkomst te vieren.

De middag werd vervolgd door een barbecue in het clubgebouw van Watersportvereniging Bolsweerd.