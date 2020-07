GIESSENBURG • Met de taartenbakwedstrijd 'Giessenburg en omstreken bakt voor Parkinson Fonds' willen Christine van den Heuvel en Roelof Leeuwis geld ophalen voor de strijd tegen deze slopende ziekte.

Aanleiding voor de spontane actie: een wederzijdse goede vriend uit Giessenburg liep de drankenhandel van het echtpaar Van den Heuvel binnen met een taart en een A4-tje. "We wisten al dat hij de diagnose Parkinson had", vertelt Christine. "Omdat hij moeilijk kan praten, had hij op schrift gezet dat uit onderzoeken bleek dat hij ook nog eens een zeer ernstige vorm van deze ziekte had."

Het raakte haar zo, dat ze meteen actie ondernam en met de steekwoorden taart, actie en drank (de gekregen lekkernij was nadrukkelijk voorzien van het ingrediënt alcohol) contact zocht met Roel. De oud-Giessenburger, die inmiddels in Hardinxveld-Giessendam woont, wilde namelijk al met het lopen van de marathon in Rotterdam geld ophalen voor het Parkinson Fonds. Gezamenlijk besloten ze die opbrengst te verhogen met een taartenbakwedstrijd. "Die kans krijgen we, omdat de marathon vanwege corona uitgesteld is tot oktober", vult Roel aan.

Aanmelden

Meedoen is eenvoudig. Aanmelden kan via info@fredvandenheuvel.nl.. Deelname kost 5 euro, maar een hogere inleg is ook goed, omdat het geld voor honderd procent naar het Parkinson Fonds gaat. Op zaterdag 11 juli kunnen de taarten tussen 9.00 en 16.00 uur worden ingeleverd aan de Ambachtsweg 1.

"Die zetten we vervolgens in onze koelwagen, waarna 's avonds de jury de inzendingen proeft. De winnaar krijgt een volledig verzorgd diner voor twee in restaurant Olt Ghiessen in Giessen-Oudekerk. "En de taarten zonder drank die overblijven gaan naar de medewerkers van zorgcentrum De Lange Wei; tips voor een bestemming voor de andere taarten horen we graag."