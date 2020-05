Diederik Gommers blikt terug op hectische weken coronacrisis: 'Er was sprake van code zwart'

WIJNGAARDEN • anesthesioloog-intensivist Diederik Gommers uit Wijngaarden, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, is één van de 'gezichten' van de coronacrisis. Hij blikt terug op hectische weken.

Ruim twee maanden geleden kwam de ernst van de coronacrisis heel direct op het pad van Gommers. “Halverwege maart ben ik op bezoek geweest in het Brabantse ziekenhuis Bernhoven, waar de situatie op de intensive care toen al zeer ernstig was. Daar ondervond ik voor het eerst hoe erg het was. Diezelfde avond heb ik als voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care overleg gehad met mijn collega's en zijn we begonnen met het verplaatsen van intensive care-patiënten vanuit Noord-Brabant naar andere ziekenhuizen in het land."

Het bleek niet voldoende; de beschikbare capaciteit op de intensive cares moest in hoog tempo uitgebreid worden. "Er was sprake van code zwart. Toen heb ik het heel moeilijk gehad. Gelukkig kregen we het aanbod om zeshonderd intensive care-bedden in Duitsland te gebruiken. Dat gaf lucht."

Hartslag

Met spanning keek heel Nederland dagelijks uit naar het aantal patiënten op de intensive care. De roep om een uitbreiding naar 2400 bedden, later 3000, werd steeds sterker. Het bleek uiteindelijk niet nodig; de curve begon een dalende lijn te vertonen. "De opluchting die ik toen voelde...dat was ongelofelijk. De eerste dagen denk je: het zal wel te mooi zijn om waar te zijn. Maar de daling zette door. Er viel zo'n druk van mijn schouders. Mijn hartslag ging bijna letterlijk omlaag."

Wijngaarden

Zoals alle betrokkenen bij de coronacrisis maakte Diederik Gommers lange dagen. Hij maakt als specialist deel uit van het Outbreak Management Team van de RIVM, dat het kabinet adviseert over volksgezondheidsmaatregelen om de verspreiding van Covid-19 terug te dringen. Uren bracht hij door met vergaderen en overleggen. De werkdruk was immens, de spanning groot. Zijn thuisbasis in de lintbebouwing van Wijngaarden was en is een belangrijke oplaadplek.

"Het is een prachtig dorp. Bijzonder vind ik de grote hoeveelheid steunbetuigingen die ik uit de omgeving heb gekregen. Kaartjes, bloemen, berichtjes; het is ongelofelijk wat er allemaal binnenkwam. Het tekent de warme betrokkenheid van de mensen op het platteland. Ondanks dat ik import ben, word ik daar gewoon in meegenomen. Ik heb dat zeer gewaardeerd."

Winter

Afsluitend de vraag die heel Nederland stelt: hoe gaat het nu verder? "Daarin weet ik evenveel als ieder ander. Het is ontzettend onzeker. We zien nu dat ondanks de versoepeling de cijfers de goede kant op blijven gaan. Dat is hoopgevend. Zelf verwacht ik dat als er weer een stijging komt van het aantal besmettingen, dat het pas in de winter zal zijn. Uiteindelijk lijkt Covid-19 toch op een ernstige griep."

Het volledige interview staat deze week in Het Kontakt.