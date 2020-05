Door een slecht passend kunstgebit kan men vaak niet meer goed eten en praten. Door het loszitten van de prothese of pijnlijke schuurplekjes in de mond kan men vaak niet goed kauwen of is het lastiger om te praten.

Wij merken dat veel mensen denken dat dit erbij hoort als ze een prothese hebben. Dat is niet waar, dit kan eenvoudig verholpen worden!

Hoe komt het zo ver?

Vaak is men gewend geraakt aan de ongemakken van een niet goed passende prothese. Men past zich aan de beperkingen aan, en laat bijvoorbeeld het biefstukje liggen. Men draagt de prothese minder vaak of gebruikt veel kleefpasta. Anderen hebben van hun tandarts te horen gekregen dat ze er maar aan moeten wennen. Dat betekent dat men langdurig last houdt van een losse prothese.

Gratis prothese controle

Wij kennen deze klachten en weten hoe we ze eenvoudig kunnen verhelpen. Wij doen dit tijdens uw bezoek, u hoeft dus niet zonder tanden naar huis. Wij bieden een gratis prothese controle voor mensen met klachten. Ook als de prothese ergens anders is aangemeten. Dit doen wij omdat wij het belangrijk vinden dat iedereen weet dat een goed passende prothese de standaard is.

Gratis intakegesprek nieuw kunstgebit

Bent u toe aan een nieuwe prothese? Wij zijn zeer ervaren in het aanmeten van prothesen en vervaardigen deze in eigen huis. Hierdoor kunnen we beter op de specifieke situatie inspelen en bereiken we het beste resultaat.

Wij horen vaak “Ik ben toch veel te oud voor een nieuw kunstgebit?”, of “is daar nog wat aan te doen op mijn leeftijd?”. Wij zijn van mening dat u nooit te oud bent om hier wat aan te laten doen. Vaak is de oplossing dichtbij, en u hebt er iedere dag plezier van! Als u al een volledige prothese, dan is het intakegesprek voor een nieuw kunstgebit of klikgebit bij ons gratis.

Geen aanvullende verzekering nodig

Helaas zien we veel mensen die een kunstgebit hebben van 10 jaar of ouder, door het geleidelijk slinken van de kaken hebben die vaak niet meer de optimale pasvorm. De financiële drempel om een nieuwe prothese aan te laten meten lijkt groot. Men is vaak niet op de hoogte dat een kunstgebit of klikgebit bijna volledig wordt vergoed vanuit de basiszorgverzekering. Er is geen aanvullende tandartsverzekering nodig. Als onze klanten horen wat ze uiteindelijk zelf moeten betalen voor een nieuwe prothese valt dat altijd erg mee.

De Gebitskliniek

De Gebitskliniek in Sliedrecht is sinds de start 5 jaar geleden flink gegroeid. Daardoor is nu naast het aanmeten van gebitsprothesen werkelijk alles mogelijk op het gebied van mondzorg en tandheelkundige behandelingen. U kunt dus ook terecht voor uw periodieke controle, mondhygiënist, cosmetische tandheelkunde en orthodontie.

Onze servicegerichte aanpak resulteert erin dat wij door onze patiënten worden gewaardeerd wordt met een 9,6 op een schaal van 10.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen, neem dan contact met ons op.

De Gebitskliniek, Kerkbuurt 124 Sliedrecht.

Telefoonnummer 0184-636964.