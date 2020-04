Huisartsenpraktijk Arkel kan druk goed aan

ARKEL/HOOGBLOKLAND • De werkzaamheden die de coronacrisis met zich meebrengt, kan het team van Huisartsenpraktijk Arkel nog steeds goed aan. "De reguliere zorg is veel minder geworden. Mensen bellen niet meer voor een pijntje, ze beseffen dat de zorg nu onder zware druk staat."

Natuurlijk, bij de huisartsenpraktijk in Arkel en Hoogblokland hielden ze de ontwikkelingen in China goed in de gaten. Maar de alarmbellen gingen pas rinkelen toen het coronavirus in Italië op ongekende wijze om zich heen greep. "Alle lampen gingen op rood toen het Beatrixziekenhuis in Gorinchem begin maart de deuren sloot", vertellen huisartsen Paulien Vermaas en Peter de Vries. "Dat was op een zondag. De maandag en de dagen erna was het een heksenketel. Velen belden ongerust op: niet alleen omdat ze bang waren besmet te zijn met het coronavirus, maar ook over hun behandeling in het ziekenhuis of familie en bekenden die daar verbleven. Die onrust heeft een aantal dagen aangehouden."

De telefoon rinkelt inmiddels niet meer onafgebroken, maar het gevoel van angst is nog steeds volop aanwezig. Bij ieder pijntje denkt men momenteel meteen aan het coronavirus. De Vries: "Zelf ervaar ik dat ook. Vorige week had ik heel lichte keelpijn; normaal ga je gewoon verder en let je daar niet op, maar nu ben je daar veel meer alert op."

Telefonisch

De dagelijkse routine op de huisartsenpraktijk in Arkel en Hoogblokland is door de coronamaatregelen heel anders geworden. Consulten worden voor het overgrote deel telefonisch afgehandeld. "De reguliere zorg is veel minder geworden. Mensen bellen niet meer voor een pijntje, ze beseffen dat de zorg nu onder zware druk staat."

Degenen die bellen met het vermoeden of de angst dat ze besmet zijn met het coronavirus krijgen via de telefoon een aantal vragen te beantwoorden. "Hoe oud is iemand, is er sprake van verhoging, kun je de trap nog op en af lopen, dat soort vragen", licht Paulien Vermaas toe. "Aan de hand daarvan bepalen we of iemand thuis moet blijven of langs moet komen voor een consult."

Beschermende kleding

Als dat het geval is, wordt aan de patiënt gevraagd of hij of zij langskomt in de vestiging in Hoogblokland. "Daar zit een huisarts in beschermende kleding klaar. De 'gewone' consulten die toch nog doorgaan, handelen we af op onze locatie in Arkel. En of er momenteel inwoners van Hoogblokland en Arkel besmet zijn met het coronavirus? Waarschijnlijk wel, maar omdat er niet getest wordt, weten we dat niet zeker. Wat meespeelt is dat de griep rond deze tijd van het jaar ook rondgaat."

Collega-huisarts Dick Kruijthoff uit Bleskensgraaf liet afgelopen week in Het Kontakt weten zich grote zorgen te maken over de manier waarop mensen omgaan met de coronamaatregelen. Wat Vermaas en De Vries betreft is de ernst van het probleem inmiddels wel bij iedereen doorgedrongen. "De regering heeft daar, onder meer via de toespraken van minister-president Rutte en de koning, een positieve rol in gespeeld. We merken hier in de praktijk, maar ook in de winkels, dat mensen afstand van elkaar houden."

Afhankelijk

Zoals eerder gezegd, de druk op de zorg is momenteel hoog. Bij Huisartsenpraktijk Arkel kunnen ze het werk nog goed aan. "We houden het hier prima draaiend. Al moet ik er wel bij zeggen: dat is afhankelijk van de gezondheid van ons team. Als er één of meerdere medewerkers uitvallen, dan wordt het lastiger. Maar daar is nu gelukkig nog geen sprake van."

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente Molenlanden. Heeft u een suggestie voor een interview over het dagelijks leven in deze tijd van corona? Laat het de redactie van Het Kontakt weten via redactie.alblasserwaard@kmp.nl.