De Gespreide Herberg ontvangt lening van Regionaal ontwikkelingsfonds

ALBLASSERWAARD • Elco van den Berg van De Gespreide Herberg tekende maandag een leningovereenkomst met Het Alblasserwaards/Vijfheerenlanden Ontwikkelingsfonds. Voorzitter Marja de Jager tekende namens de stichting.

Het fonds bestaat sinds 2017 en leent geld uit initiatieven in de Alblasserwaard die recreatie bevorderen en bijdragen aan een langer verblijf van toeristen in het gebied. Het betreft een zogenaamd revolverend fonds. Leningen moeten binnen vijf jaar worden terugbetaald, waarna het geld beschikbaar komt voor een nieuw initiatief.

De Gespreide Herberg is een jong bedrijf dat zich richt op het creëren van duurzame overnachtingsmogelijkheden voor toeristen in de Alblasserwaard. Zo hebben zij in samenwerking met het DaVinci College een tiny house ontwikkeld, een zogenaamd Herbergje.

Aanbouw

Het eerste huisje is nu in aanbouw en zal later dit jaar geplaatst worden. De gemeente Molenlanden heeft het initiatief van De Gespreide Herberg omarmt en zoekt samen met de Gespreide Herberg naar mogelijkheden om de herbergjes te plaatsen op plekken waar ze passen in het landschap.

Voor het produceren van deze huisjes is veel geld nodig. Naast private investeerders en een Leader subsidie investeert nu ook het regionale fonds in de verdere ontwikkeling van De Gespreide Herberg.

Los van het riool

Elco van den Berg: "Wij stellen hoge eisen aan duurzaamheid van de herbergjes. Zo onderzoeken we nu de mogelijkheden om de herbergjes los van het riool en de waterleiding te krijgen. Dit doen wij door te kiezen voor een toilet zonder water, speciale kranen met zeer laag verbruik en een douche met een circulatie systeem dat een besparing geeft van 90% ten opzichte van reguliere douches. Met een lening van het ontwikkelingsfonds kunnen we nu een extra stap zetten op het gebied van duurzaamheid. Wij zijn blij en dankbaar dat het fonds ons initiatief ondersteund."

De ondertekening (zie foto) vond plaats in de Molen Jan van Arkel. Deze molen wordt gehuurd door De Gespreide Herberg met als doel om ook hier bed&breakfast-kamers te creëren. Meer informatie over de Gespreide Herberg: www.gespreideherberg.nl; meer informatie over het AV ontwikkelingsfonds: www.alblasserwaard-vijfheerenlanden.nl.