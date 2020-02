Nieuwe gospeltheek in Gorinchem biedt veilige uitgaansplek

GORINCHEM • In jongerencentrum De Mall aan de Brugstraat 37 in Gorinchem is vorige maand een nieuwe gospeltheek van start gegaan.

"We borduren in bepaalde opzichten verder op de manier zoals de vroegere gospeltheek in Noordeloos te werk ging", vertelt Job van der Linden uit Gorinchem. Hij heeft zijn roots in de Alblasserwaard. Zijn vader was jarenlang predikant in Giessen-Oudekerk. Samen met Jeroen Bons organiseert hij elke even week op zaterdagavond de gospeltheek in Gorinchem. Op zaterdag 22 februari van 20:30 tot 23:30 uur zijn jongeren vanaf zestien jaar welkom.

"We zijn gehuisvest in het pand waarvan de gospeltheek van Noordeloos nog korte tijd gebruik gemaakt heeft", vervolgt Job. "Nadat zij weg moesten uit Noordeloos hebben ze het nog even geprobeerd in Gorinchem. Dat is alweer heel wat jaren geleden. Helaas heeft dat toen niet lang geduurd."

"We draaien allerlei gospelmuziek, maar Opwekking en andere praisemuziek is het meest te horen", vertelt Jeroen. "We merken dat dat heel goed ligt bij de jongeren." In tegenstelling tot andere gospeltheken die in het verleden actief waren in de Alblasserwaard, wordt bij Gospeltheek Gorinchem alleen christelijke muziek gedraaid.

In de gospeltheek aan de Brugstraat in Gorinchem kunnen jongeren diverse spelletjes doen. Er is een tafelvoetbal, een pingpongtafel en een pooltafel. "Daar wordt veel gebruik van gemaakt, hebben we gemerkt op de eerste avonden dat we open waren."

De Gospeltheek van Gorinchem is alcoholvrij. Het jongerencentrum De Mall (van Youth for Christ) heeft geen tapvergunning. "We willen jongeren uit Gorinchem en omgeving graag een gezellige plek bieden waar ze veilig kunnen chillen, een spelletje kunnen doen en een drankje kunnen bestellen", besluit Job.

De entree is gratis en de drankjes zijn op 22 februari nog gratis. Voor meer informatie: www.gospeltheekgorinchem.nl.