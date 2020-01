NAH-jongerenavonden in Molenlanden

MOLENLANDEN • Jongeren met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) uit de gemeente Molenlanden organiseren voor andere jongeren met dezelfde achtergrond gezellige activiteiten en bijeenkomsten.

Eens in de vijf à zes weken is er een gezellige jongerenavond. Op deze avond komen de jongeren bij elkaar onder het genot van een lekker hapje en drankje. Hoe de avond wordt ingevuld, wordt bepaald door de bezoekers. Er zijn bijvoorbeeld spelletjes of er kan gekletst worden. Voor meer informatie of contact: emma_susan@hotmail.com.

Op de volgende data worden de avonden gehouden: 19 februari, 18 maart, 22 april, 17 juni, 16 september en 14 oktober. Bezoek van de avonden kost 1,50 euro.

De jongeren de avonden onder naam van de Patiëntenvereniging Hersenletsel.nl. Dat is een vereniging voor getroffenen door niet aangeboren hersenletsel en hun naasten. De vereniging helpt hun leden met het zo veel mogelijk terug krijgen van de regie over hun leven na het oplopen van hersenletsel. Voor meer informatie: www.Hersenletsel.nl.