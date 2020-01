Grote opkomst bij infoavond Waterfront Ameide

AMEIDE • Meer dan honderd dorpsgenoten waren maandag 20 januari in Het Spant in Ameide om de plannen van het Waterfront Ameide en Tienhoven aan de Lek te horen en daar vragen over te stellen en meningen over te geven.

Diverse sprekers lieten aan de hand van oude foto's en een powerpointpresentatie zien wat de mogelijkheden zijn en hoe groot de kans op realisatie is van de elf verschillende initiatieven die de stichting aan het bestuderen is.

Na deze sprekers was het de beurt aan de bezoekers om hun visie op de zaken te geven. Veel vragen gingen over het financiële plaatje van de onderneming en de rol van de diverse overheden daarin. Wethouder Zevenhuizen wist op alle vragen duidelijke en bevredigende antwoorden te geven.

Kritische vragenstellers over de plannen werden op geïnspireerde wijze van repliek gediend door Jan de Wit, de initiatiefnemer en voorzitter van de stichting, die zijn huiswerk goed gedaan had en enthousiast iedere discussie aanging. Het vuur werd hem ook niet echt aan de schenen gelegd, want het grootste deel van de bezoekers leek in te stemmen met de plannen zoals die gepresenteerd werden en blij te zijn met de initiatieven en ondernemingsdrang van de stichting.

Nog voor de zomer hoopt de stichting al een en ander gerealiseerd te hebben en enkele van de initiatieven uit te voeren. Men kan de voortgang volgen op www.waterfront-ameide.nl.