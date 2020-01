CBS Samen op Weg wil Hoornaar afvalvrij maken

• De presentaties in de klas, waarbij de wethouder aanwezig was.

HOORNAAR • Groep 8 van christelijke basisschool Samen op weg wil Hoornaar zwerf-afvalvrij krijgen. De laatste maanden van het jaar stonden in het teken van het voorkomen, verzamelen en opruimen van afval.

De kinderen kwamen er onder andere achter dat veel zwerfafval bestaat uit verpakkingen van voedsel. De leerlingen presenteerden eind vorig jaar hun plan om Hoornaar zwerf-afvalvrij te krijgen aan Teunis Jacob Slob, de wethouder met het thema voedsel en duurzaamheid in zijn portefeuille.

Samen prikken

De leerlingen gingen met van de gemeente geleende afvalprikkers in de praktijk aan de slag. Ze kwamen er achter dat veel zwerfafval door verpakkingsmaterialen van voedsel wordt veroorzaakt. In de klas volgde daarom een onderzoek naar welke verpakkingen van voedsel het milieuvriendelijkst zijn. Volgens een artikel over World Clean-Up Day staan de verpakkingen van McDonalds in de top drie van zwerfafval. Dit was reden voor een bezoek, op de fiets, naar de McDonalds in Meerkerk. Hier leerden ze hoe de fastfood keten omgaat met verpakken en afval.

Onderzoek en vervolg

De leerlingen namen op de vrijdag de wethouder op levendige wijze mee in hun afvalzwerftocht. Ze presenteerden wat ze de afgelopen tijd hadden gedaan en wat hun plan is om Hoornaar zwerf-afvalvrij te maken. Teunis Jacob Slob: "Fantastisch dit initiatief. Niet alleen voor de bewustwording van de kinderen, maar ook hun ouders en dorpsgenoten. De duurzaamheidsstoel van de kinderen in Giessenburg gaf een mooie aanleiding de resultaten aan de gemeenteraad te tonen."

Er werden verschillende oplossingen aangedragen, van een zelf ontwerpen opruimmachine tot aan pratende prullenbakken die je een compliment geven als je er wat in gooit. Alle oplossingen werden in een beeldpresentatie samengevoegd die te zien was voor de raadsleden. Tijdens de raadsvergadering op 14 januari kwam het onderwerp aan bod door een beeldpresentatie op een scherm in de hal van het gemeentekantoor. Wethouder Slob vroeg hier voorafgaand aan de vergadering aandacht voor.