Bezwaren staan vergunningen geitenhouderijen niet in de weg

MOLENLANDEN • Ondanks bezwaren die zijn ingediend door de provincie en enkele omwonenden zet de gemeente Molenlanden de verlening van vergunning voor twee geitenhouderijen door.

Het gaat om uitbreiding van een geitenhouderij aan Melkweg 2B in Langerak en de legalisering van een biologische geitenhouderij aan Heulenslag 36A in Bleskensgraaf.

Op de aanvragen van de zogenaamde ontwerp-omgevingsvergunningen zijn bezwaren gekomen van de provincie Zuid-Holland en twee omwonenden van de geitenhouderij aan de Melkweg in Langerak.

De provincie is van mening dat de gemeente ten onrechte stelt dat de vergunningen passen in het bestemmingsplan. De provincie heeft als argument dat de geiten niet in de wei lopen. Volgens de gemeente is dat wel het geval of wordt voor het voeren van de dieren in ieder geval gebruik gemaakt van de opbrengsten van de weidegrond rondom de boerderijen.

Twee bewoners, woonachtig binnen een straal van twee kilometer van de geitenhouderij aan Melkweg 2B, hebben ook een zienswijze ingediend tegen de ontwerp-omgevingsvergunning. Strekking van hun bezwaren is dat de gemeente te lichtvaardig omgaat met gezondheidsrisico's en dat de ontwikkeling van schaalvergroting naar steeds meer kleinschalige agrarische bedrijven ook betrokken dient te worden bij dit besluit.

Het college gemeente reageert echter dat men zorgvuldig is met alle risico's en dat men waar nodig aanvullende maatregelen aan de geitenhouderij zal opleggen, wanneer wetenschappelijk onderzoek daar aanleiding voor geeft.

Om te beoordelen of de uitbreiding bedrijfseconomisch noodzakelijk is, heeft de gemeente advies gevraagd aan de Agrarische Beoordelings Commissie (ABC-commissie). Deze commissie heeft op 5 april 2019 geadviseerd medewerking te verlenen aan de uitbreiding omdat geconcludeerd dat de uitbreiding bedrijfseconomisch noodzakelijk en doelmatig is voor de bedrijfsvoering en afgestemd is op de aard, inrichting en omvang van het bedrijf.

In Molenlanden zijn de ruilverkavelingswegen de aangewezen locaties waar schaalvergroting en doorontwikkeling van de agrarische sector mag plaatsvinden. De uitbreiding van het bedrijf is bewezen bedrijfseconomisch noodzakelijk en omdat het aan een ruilverkavelingslint plaatsvindt passend bevonden op deze locatie.

Daarom is het college van Molenlanden van plan om medio januari beide vergunningen definitief te verlenen.