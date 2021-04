Weer auto te water vanwege beschonken bestuurder; politie: ‘Alcohol en verkeer gaan écht niet samen’

GROOT-AMMERS • Voor de tweede keer binnen een week kreeg de politie Lek en Merwede woensdag te maken met een te water geraakte auto, waarvan de bestuurder te diep in het glaasje gekeken had. Ditmaal in Groot-Ammers.

De politie laat op social media een waarschuwend geluid horen: ‘Binnen één week tijd is dit nu de tweede zaak waarbij er alcohol in het spel is bij een verkeersongeval in de gemeente Molenlanden. Met alle geluk van de wereld zijn er hierbij geen gewonden gevallen, maar dit had zomaar anders kunnen zijn. Alcohol en het verkeer gaan echt, echt, echt niet samen!! Iedereen wil toch weer veilig thuiskomen? Tegen bestuurders die zich niet in kunnen houden om toch dat biertje of wijntje te nemen voor het rijden wordt hard opgetreden!’

Spanband

Het eenzijdige ongeval in Groot-Ammers gebeurde aan het begin van de middag. De bestuurder kon door omstanders uit zijn auto worden gehaald. Met een spanband kon worden voorkomen dat de auto niet verder in de sloot zou zakken.

Politie, brandweer en ambulance kwamen ter plaatse. De automobilist wist zich van het gebeurde weinig te herinneren. Hij liep verder geen verwondingen op.

Hoogste indicatie

Wel moest hij blazen en die uitslag ‘loog er niet om’, meldt de politie. De bestuurder blies een F-indicatie (fail), de hoogste indicatie die op straat gemeten kan worden. Hij werd aangehouden voor het rijden onder invloed en meegenomen naar het bureau, waar de ademanalyse een uitslag van 830 ugl opleverde.

Het rijbewijs van de automobilist werd ingevorderd. Over de verdere strafmaat beslist de officier van justitie.