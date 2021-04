Automobilist (64) uit Oud-Alblas belandt met slok op in de sloot

OUD-ALBLAS • Langs de Zijdeweg tussen Oud-Alblas en Nieuw-Lekkerland is maandagmiddag een man met zijn auto te water geraakt. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de Heiweg. De man bleek onder invloed van alcohol.

Een automobiliste uit Alblasserdam reed in tegenovergestelde richting. “Hij raakte eerst mij bijna. Ik ga al een beetje opzij en dacht: wat doet hij raar? Daarna reed hij zonder te remmen zo de sloot in,” vertelt de vrouw.

De politie, brandweer en ambulancedienst werden opgeroepen voor hulp. In eerste instantie werden de hulpdiensten naar het Oosteinde in Oud-Alblas gestuurd. Daar was echter niets te vinden. Uiteindelijk bleek het bij de Heiweg te zijn.

De bestuurder, een 64-jarige man uit Oud-Alblas, was inmiddels zelf al uit zijn auto geklommen. Hij is nagekeken door ambulancepersoneel, maar bleek ongedeerd te zijn gebleven. Wel wees een blaastest uit dat de man alcohol had genuttigd.

De Oud-Alblasser is aangehouden op verdenking van het rijden onder invloed. De man blies 450 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht. Dat is ruim twee keer meer dan is toegestaan.

(bron: ZHZ Actueel)