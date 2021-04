Geen gewonden bij grote woningbrand in Nieuw-Lekkerland

• Brand in een tussenwoning aan de Hoogaarslaan in Nieuw-Lekkerland. (Foto: Peter Stam - ZHZ Actueel)

NIEUW-LEKKERLAND • Maandagochtend rond 11:15 uur is brand uitgebroken in een tussenwoning aan de Hoogaarslaan in Nieuw-Lekkerland.

Door de brandweer werd al snel opgeschaald naar middelbrand en inmiddels naar grote brand.

De bewoners hebben zich tijdig in veiligheid kunnen brengen, meldt brandweer Zuid-Holland Zuid.

De brand is ontstaan op een zolderkamer, de oorzaak is nog onbekend.

Bij het bestrijden van de brand krijgt de brandweer Nieuw-Lekkerland assistentie van de post Alblasserdam en van de hoogwerker van brandweer Papendrecht.

Rond 12:15 uur kon het sein 'brand meester' worden gegeven. Salvage regelt de schade-afhandeling en Team Brandonderzoek doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.

Burgemeester Theo Segers van de gemeente Molenlanden toonde zijn betrokkenheid bij de bewoners en liet ter plaatse over de situatie informeren.

#hoogaarslaan #nieuwlekkerland Het sein ‘brand meester’ is gegeven. @Salvage_nl regelt de schade-afhandeling. Team Brandonderzoek doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. — Brandweer ZHZ (@BrandweerZHZ) April 5, 2021