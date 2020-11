Politie houdt 40-jarige fietsendief uit Giessenburg aan via advertentie op Marktplaats

GIESSENBURG • De politie hield in november een 40-jarige fietendief uit Giessenburg aan. Hij dacht een door hem gestolen fiets via Marktplaats verkocht te hebben, maar bij de afspraak stonden agenten hem op te wachten.



Zaterdag 14 november zette de eigenaar van de fiets zijn tweewieler neer bij het station van Gorinchem. Toen hij zondag 15 november om 2.00 uur weer op zijn fiets wilde stappen, bleek deze gestolen. Diezelfde avond ziet hij op Marktplaats een advertentie van zijn eigen fiets. Hij seint de politie, waar hij eerder aangifte had gedaan, in. Een agent doet zich voor als een geïnteresseerde koper en doet een bod.



Het komt tot een deal en er wordt een afspraak gemaakt voor dinsdag 17 november. Tijdens deze afspraak wordt de verdachte aangehouden. Het bleek te gaan om een 40-jarige inwoner van Giessenburg.

Tweede fiets

Op de advertentie was nog een tweede fiets te zien, die de verdachte te koop had staan. Ook deze fiets was gestolen en werd in beslag genomen. De Giessenburger bekende deze tweede fiets enkele weken geleden te hebben gestolen op station Blauwe Zoom in Hardinxveld-Giessendam.

De politie heeft geen aangifte aan deze fiets kunnen linken en is nog op zoek naar de eigenaar. Hij of zij kan contact opnemen met het basisteam Lek en Merwede via 0900-8844.