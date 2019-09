Geen treinen na aanvaring spoorbrug bij Arkel

ARKEL • Een binnenvaartschip is maandagmorgen 16 september op het Merwedekanaal bij Arkel in aanvaring gekomen met een spoorbrug. De aanvaring omstreeks 11:00 uur gebeurd zijn bij de spoorbrug gelegen aan de Kanaaldijk, vlakbij het treinstation van Arkel.

Vanwege veiligheid besloot Prorail per direct het treinverkeer stil te leggen tussen Arkel en Leerdam. Op dit moment wordt de schade aan de spoorbrug in kaart gebracht. Pas daarna wordt bekend of het veilig genoeg is om weer treinen over de spoorbrug te laten rijden. Dit betekent dat er tot tenminste 13:00 uur geen treinverkeer is. Bij de aanvaring raakte niemand gewond.

QBuzz zet extra bussen in.