Man gewond nadat koets op dranghek botst bij Paardenmarkt Ameide

AMEIDE • Op de Paardenmarkt in Ameide is donderdag een paard met een koets tegen een dranghek aangereden. Hierbij raakte een man gewond aan zijn been.

Het ging mis bij het ringsteken met koetsen. Het lijkt er volgens de organisatie van de markt op dat een leidsel is afgebroken en dat het paard daardoor onbestuurbaar is geworden, meldt RTV Utrecht.

Meerdere mensen kwamen onder het hek terecht en één man raakte daarbij gewond aan zijn been.