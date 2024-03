Van Leeuwen Opticiens opent zaak in Werkendam: ‘Onze brillen worden met de hand gemaakt’

WERKENDAM • Van Leeuwen Opticiens heeft onlangs een nieuwe vestiging geopend op Plein 5 in Werkendam. De winkel is van Harno van Leeuwen, de derde generatie van het familiebedrijf.

In 1966 startte opa Van Leeuwen met het bedrijf. Op zijn veertiende begon Harno van Leeuwen al te werken bij zijn vader, die sinds 1993 ook een eigen opticienzaak heeft. Ongeveer tien jaar later kreeg Van Leeuwen de kans om zijn eigen zaak in Werkendam te starten. Hij greep deze kans met veel enthousiasme aan.

Veel potentie

Van Leeuwen Opticiens heeft verschillende vestigingen in de regio. “We kregen hier ook klanten uit Werkendam en omgeving die naar ons toe kwamen voor een bril of oogmeting”, zegt Harno van Leeuwen. “Daaruit bleek dat er veel potentieel was voor een vestiging in Werkendam.”

Bovendien is met de nieuwe winkel ook een wens van Harno’s opa uitgekomen, die eerder al interesse toonde in Werkendam. Die stap ging toen echter niet door. Vorige week zaterdag opende Van Leeuwen zijn deuren voor het eerst. “Het was die dag erg druk, er kwamen meer mensen dan ik had verwacht”, vertelt de oogspecialist, die blij is met de locatie van zijn winkel.

“We zitten aan het begin van de winkelstraat, met parkeerplaatsen voor de deur. Dat is heel prettig”, klinkt het tevreden.

Exclusieve en unieke brillen

In zijn moderne en ruime winkel wil Van Leeuwen klanten verder helpen waar andere opticiens stoppen.

“Onze brillen worden met de hand gemaakt en we reizen naar beurzen om zelf brillen uit te zoeken voor ons assortiment. Hierdoor hebben we een uniek en exclusief aanbod, gericht op zowel het lagere als het hogere segment.”

Van Leeuwen ziet het als een voordeel dat zijn winkel geen deel uitmaakt van een keten. “Daardoor kunnen we leveren wat de klant wil.”

Zeer nauwkeurige metingen

Van Leeuwen specialiseert zich in het zeer nauwkeurig meten van de ogen. “Met onze apparatuur meten we ogen tot op een honderdste, in plaats van op een kwart.”

Brillenstylist

De winkel heeft ook een brillenstylist die klanten kan adviseren. “We proberen onze klanten hiermee extra te ondersteunen, bijvoorbeeld mensen die voor de eerste keer een bril uitzoeken.”

Naast de uitgebreide service en extra diensten, is Van Leeuwen ook gespecialiseerd in oogzorg.

Officiële opening volgt

Een officiële opening is er nog niet geweest, maar dit staat op de planning voor begin april.

In de tussentijd is de winkel van dinsdag tot zaterdag geopend en kunnen er via www.vanleeuwenopticiens.nl of door te bellen naar 0183-745396 afspraken ingepland worden.