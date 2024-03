Effe blijven plakken? Wereldproduct in lijm en kit, gewoon in Giessen

vr 8 mrt 2024, 17:30

Zakelijk AltenaWerkt 171 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

GIESSEN • Je kent ze waarschijnlijk niet, maar de producten die ze maken, vind je overal terug. In huis, transport of in medische producten. Bostik ontwikkelt innovatieve lijmtechnologieën en produceert lijm- en kitoplossingen.

Ze zijn een van de grootste lijm- en kitproducenten wereldwijd, met vijfduizend medewerkers verspreid over vijftig landen. Een bedrijf van dit formaat verwacht je misschien in het industriegebied in Rotterdam, maar integendeel: Bostik vind je ‘gewoon’ in Giessen.

Gehecht aan lijm

Natuurlijk kennen we kit en hobbylijm. Maar heb je weleens gedacht aan auto-onderdelen die worden vastgelijmd? De flapjes van luiers, waarin lijm wordt gebruikt? Ook in vliegtuigen, je telefoon of computer zit lijm. Zelfs in ziekenhuizen wordt lijm gebruikt. We durven wel een gokje te wagen dat je minstens tien dingen per dag vasthoudt waar lijm in wordt gebruikt. En Bostik maakt wereldwijd een groot deel van dit soort lijmen.

Kit, klussen en covid

In Giessen wordt kit gemaakt. Elke locatie van Bostik is namelijk specialist op het gebied van een andere lijmoplossing. Het specialisme van Giessen? Hier maken ze een toonaangevende, hoge aanvangskit. Zo blijft je tegel, wasbak of houten balk direct netjes op z’n plek.

Toen de wereld even stil stond tijdens covid, stonden ze bij Bostik allesbehalve stil. Ze draaiden op volle toeren. Iedereen sloeg aan het klussen en ja, dat betekent dat er ook moet worden (af)gekit. Badkamers, keukens, ga zo maar door. Iedere zelfrespecterende klusjesman heeft in ieder geval Bostik- of Den Braven-kit, onderdeel van Bostik, in zijn toolbox.

Blijft plakken. Medewerkers ook.

Bij Bostik in Giessen werken veel collega’s, sommige pas net, andere al een heel lange tijd. Ondanks dat Bostik een wereldspeler is, voelt het als een familiebedrijf. Nuchtere Brabantse cultuur en korte lijntjes. Hier vinden ze het belangrijk dat collega’s veilig blijven, tijdens én na het werk, maar ook blij worden van hun werk.

Waar sommige bedrijven investeren in innovatie om minder afhankelijk te zijn van personeel(stekort), investeren ze bij Bostik in hun mensen én innovaties die het werk van collega’s makkelijker maken. Geen kwantiteit, maar kwaliteit.

Een wereldspeler, gewoon in Giessen

Bostik is hard gegroeid de afgelopen jaren én blijft groeien, als onderdeel van de groep en door middel van alle groeiplannen die ze de komende jaren hebben. Toch bijzonder om bedrijven van dit formaat te vinden in gemeente Altena. Zo ook Bostik. Een wereldspeler in lijm en kit, gewoon gevestigd in Giessen.

Over AltenaWerkt

Dit is een artikel van AltenaWerkt, een lokaal vacatureplatform met als doel om inzichtelijk te maken wat voor functies er allemaal te vervullen zijn in de regio. Om die reden gaan zij ook af en toe langs bij bedrijven uit de regio om kenbaar te maken wat zij doen en hoe zij hun steentje bijdragen aan de samenleving. Bezoek het vacatureplatform via: https://altenawerkt.nl/.