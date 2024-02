Ruud Visser viel als een blok voor beton: ‘Werken maken die er over 100 jaar nog staan’

vr 9 feb 2024, 18:23

WERKENDAM • Betoverend betonwerk: BRUUD! onder leiding van Ruud Visser, waar kunst en beton samen een verbluffende symfonie vormen. AltenaWerkt liet zich meevoeren naar een wereld van betonnen meesterwerken, van gedetailleerde wellnessoases tot daktuinen voor Freek Vonk. Elk stuk getuigt van vakmanschap en passie, en brengt beton tot leven op een manier die je nooit voor mogelijk had gehouden.

‘Ja, met Ruud. Ik kan even niet opnemen, ik zit met m’n handen in het beton.’ Dat is de voicemail van Ruud, eigenaar of zeg maar liever kunstenaar van BRUUD! Ruud Visser maakt kunstwerken van beton die zowel vól details en verfijning zitten, als groots en bruut zijn.

Bomvol passie ontwerpt en bouwt hij van begin tot einde oerbaden, mudd walls, rotsformaties, wandafwerkingen en andere kunstuitingen, in opdracht van het hogere segment van onder andere de wellness branche, interieurarchitecten, retail inrichting of particulieren met een sterke visie. En als je het dichterbij huis zoek, in Altena het waterspeelplein bij het Biesboschmuseum.

Als een blok gevallen voor beton

Ruud studeerde in 1997 af aan de Kunstacademie St. Joost in Breda, richting beeldende kunst. Naast schilderen was hij tijdens zijn studie regelmatig bezig met klei, beton en andere cementgebonden materialen. Tot en met 2005 heeft hij meegewerkt aan diverse kunstuitingen en exposities in het binnen- en buitenland.

Daarna heeft hij zich gespecialiseerd in het creëren van eyecatchers en belevingswerelden met als hoofdmateriaal beton. Inmiddels heeft Ruud een heel team om zich heen verzameld dat hem helpt de prachtige werken te realiseren.

Buiten het hokje denken

Elke dag gaan ze met grof geschut te werk om de fijnste creaties te maken. Geïnspireerd door natuurlijke vormen en gedreven om iets unieks te creëren. In overleg met de klant ontwerpen ze betonnen sculpturen en structuren, maar eigenlijk gewoon een belevingswereld. Gemaakt met een sterk staaltje vakwerk en een hele hoop liefde.

Foto: Nander de Wijk

Inmiddels werkt het team van BRUUD! regelmatig in het buitenland en zitten ze in alle uithoeken van Europa. De werkzaamheden verschillen door de week heen van repareren, ontwerpen én natuurlijk het bouwen van de werken. En nu, in 2023, is BRUUD! niet meer weg te denken uit de Nederlandse beeldende kunst en belevingsarchitectuur. Daar is het team – én natuurlijk Ruud zelf – maar wát trots op

Er stil van worden

De unieke creaties van team BRUUD! worden dan ook goed ontvangen. Sterker nog, opdrachtgevers zijn laaiend enthousiast over zijn werk. Daktuinkeien voor Freek Vonk, een meditatiegrot en Oerbad voor Wim Hof, een cenote voor Thermen Bussloo óf een mudd wall in de dierentuin, en nog veel meer.

Bij het zien van de creaties van BRUUD! moeten opdrachtgevers vaak twee keer met hun ogen knipperen. ‘Wauw.’ Ze worden gewoon even stil van deze brute werken met zo veel verfijning. En dat worden wij ook.



Foto: Nander de Wijk

Over AltenaWerkt

Dit is een artikel van AltenaWerkt, een lokaal vacatureplatform met als doel om inzichtelijk te maken wat voor functies er allemaal te vervullen zijn in de regio. Om die reden gaan zij ook af en toe langs bij bedrijven uit de regio om kenbaar te maken wat zij doen en hoe zij hun steentje bijdragen aan de samenleving. Bezoek het vacatureplatform via: https://altenawerkt.nl/.