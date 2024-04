• Be Ready viert feest na het behalen van de titel in Raamsdonk.

Kampioen Be Ready overweegt overstap naar de zaterdag: ‘Bezig om de leden te raadplegen’

57 minuten geleden

Sport 113 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

HANK • Be Ready kon zondagmiddag na twintig winstpartijen op sportpark Den Uilendonck het kampioenschap tegen Raamsdonk ophalen. Er was veel weerstand, maar aan het einde kwam toch alles goed en kleurde het sportpark geel/zwart.

Be Ready won met 2-1, werd als eerste club in Nederland zonder puntenverlies kampioen en keert binnen een jaar terug naar de derde klasse.

Julian Geelhoedt keek leunend op krukken naar zijn feestende medespelers. Geelhoedt maakte in de winterstop de overstap van Kozakken Boys naar Be Ready, de club waar het in de jeugd voor hem allemaal begon. Natuurlijk was dit een spraakmakende ‘transfer’. Geelhoedt maakte volop minuten in de tweede divisie, het hoogste amateurniveau. De terugkeer naar Be Ready, dat toch zes niveaus lager uitkomt, riep uiteraard vragen op.

Ik bewoog in een verdedigende actie mee met mijn tegenspeler, maar voelde meteen een knak in mijn knie Geelhoedt was de vele trainingsuren en het reizen op zaterdag in combinatie met zijn werk beu. Bovendien verwacht de familie Geelhoedt in juni gezinsuitbreiding. “Ik ga er alles aan doen om straks in september als de competitie in de derde klasse begint, weer volledig bij de ploeg te zijn.”

Donderdag 14 maart krakte er bij de voormalig speler van Kozakken Boys tijdens een training op sportpark De Schiethoek van Be Ready iets in zijn rechterknie. “Er gebeurde eigenlijk niets bijzonders. Ik bewoog in een verdedigende actie mee met mijn tegenspeler, maar voelde meteen een knak in mijn knie. In het Beatrixziekenhuis in Gorinchem werd na het maken van een MRI-scan vastgesteld dat mijn meniscus is gescheurd en naast wat botkneuzingen ook een binnenband is beschadigd.”

Stevig fundament voor de toekomst

Met Arie Treffers, voormalig arbiter in de subtop van Nederland en altijd actief gebleven in de voetballerij, als adviseur voor de technische commissie, werd voor Be Ready een stevig fundament voor de toekomst gelegd. Met de komst van Jonathan van Eerd werden de nodige doelpunten binnengehaald. Hij staat na 21 wedstrijden op precies twee doelpunten per wedstrijd.

Trainer Angelo Ernst kreeg daarnaast ook de beschikking over Kevin Cornet (ex-Kozakken Boys en -Unitas) en de tegen Raamsdonk uitblinkende Luqman Dawit (Almkerk). Cornet kwam uit de derde divisie, terwijl Dawit evenals Van Eerd de overstap van eersteklasser Almkerk maakte. Bovendien keerde de aanvankelijk gestopte Robin van den Noort terug.

Lullig

Daarmee zijn meteen een aantal van de hoofdrolspelers, op het sfeervolle met vijfhonderd vooral uit Hank afkomstige belangstellenden, op sportpark Den Uilendonck genoemd. Van den Noort liet een kwartier voor het einde bij een 1-0 achterstand zien dat zijn vrije trappen nog altijd van grote kwaliteit zijn, 1-1. Centrale verdediger Kevin Cornet waagde drie minuten voor het einde met een wanhoopspoging een schot van 25 meter. De uitblinkende Raamsdonk-doelman Jari Meeuwissen had tot dan alles uit zijn doel geranseld, maar liet de schuiver van Cornet lullig tussen zijn benen door glippen, 1-2.

Met name privé heb ik een zwaar jaar achter de rug en dat ik deze club dan naar het kampioenschap mag schieten, is meer dan super Feest bij alles wat geel/zwart was. Bij Cornet - hij speelde anderhalf jaar geleden met Kozakken Boys nog zijn wedstrijden tegen onder meer Katwijk en Spakenburg - liepen de tranen over zijn wangen. “Ik ben zo gelukkig. Met name privé heb ik een zwaar jaar achter de rug en dat ik deze club dan naar het kampioenschap mag schieten, is meer dan super. Misschien sneu voor die keeper, maar voor mij was het een wereldgoal.”

Bredanaar Dawit was na afloop te bescheiden. Hij was bij Be Ready de meest stabiele factor. Hij bestreek de volledige rechterkant en was uiterst comfortabel aan de bal.

Overstap naar het zaterdagvoetbal?

Treffers kwam na afloop met de misschien wel meest opmerkelijke uitspraak. “Het is duidelijk dat spelers in het amateurvoetbal naar de zaterdagcompetitie neigen. Wij merken dat nu ook in gesprekken met potentieel nieuwe spelers voor Be Ready. Wij zijn daarom intern bezig om de leden te raadplegen met de vraag of ook Be Ready de stap naar het zaterdagvoetbal moet gaan maken.”

Voor Be Ready zou het fantastisch zijn als het snel een vervolgstap naar de tweede klasse kan maken en daarna horizontaal over kan stappen naar de veel meer regionaal getinte zaterdag tweede klasse.

Wout Pluijmert