‘Als Biden en Trump de VS kunnen besturen, zal mij dat bij WTC Hank ook wel lukken’

HANK • Voorafgaand aan de start van een nieuw wielerseizoen heeft WTC Hank tijdens een drukbezochte ledenvergadering haar voorzitter Hans Kivits gehuldigd.

Sinds 1 maart 1984 is Hans lid van de vereniging. Twee jaar later werd hij bestuurslid en in 1993 voorzitter, een functie die hij nu al 31 jaar ononderbroken bekleedt. Onder zijn leiding is de club gegroeid naar een stabiele vereniging met meer dan vijftig leden.

‘Samen uit, samen thuis’

Twee zaken waren voor hem vooral van belang. Ten eerste het sociale aspect. Van een wedstrijdgeoriënteerde vereniging werd de club steeds meer een trimclub. ‘Samen uit, samen thuis’, is sindsdien het devies. Wekelijks is er een andere rit en tijdens die ritten draaien de renners door, zodat zij elkaar ook allemaal even kunnen spreken.

Helmplicht

Het tweede aspect is veiligheid. WTC Hank was een van de eerste clubs die de helmplicht invoerde. En toen de club te groot werd om met één groep op pad te gaan, werd gestart met het rijden in twee groepen. Ook het sprinten aan het einde van de rit is vanwege de kans op ongelukken afgeschaft.

Geen reden om te stoppen

Het plezier dat Hans uit het fietsen haalt is voor hem de belangrijkste drijfveer om zich blijvend in te zetten voor de club. Inmiddels is Hans 77 jaar. Een reden om te stoppen is dat niet voor Hans, want zoals hij het zelf verwoordt: “Als Biden en Trump de Verenigde Staten kunnen besturen, dan zal mij dat bij WTC Hank ook wel lukken.”