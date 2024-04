• In Almkerk wordt gegraven voor glasvezel van Glaspoort. In Rijswijk is Delta nog bezig.

Verwarring over glasvezel in Altena: Glaspoort begint aanleg, terwijl Delta aantal dorpen laat vallen

vr 26 apr 2024, 12:09

ALTENA • Behalve Delta gaat nu ook Glaspoort zorgen voor sneller internet in de gemeente Altena.

In het voorjaar van 2022 werd Altena overspoeld door advertenties, flyers en spandoeken van Delta. Na het succes van de aanleg van glasvezel in het buitengebied had de gemeente Altena een convenant afgesloten met dit bedrijf om nu de gehele gemeente van glasvezel te voorzien.

Het streven was om alle huishoudens eind 2023 aangesloten te hebben op snel internet.

‘Delta gaat in overige kernen geen glasvezel aanleggen’

Menig inwoner sloot op voorhand een contract af met Delta en de schop ging in de grond in Werkendam, Sleeuwijk, Giessen, Rijswijk, Veen, Wijk en Aalburg, Woudrichem (buiten de vestiging) en Andel. Medio april 2024 is er in de resterende dertien kernen van Altena echter nog geen activiteit te bespeuren. Gemeente Altena laat desgevraagd weten dat Delta ook niet voornemens is in die overige kernen nog glasvezel aan te leggen.

Ondanks vele pogingen is het helaas niet gelukt contact te krijgen met Delta over de reden hierachter. Inwoners zijn ook (nog) niet geïnformeerd. Sterker nog; op de website van Delta staat nog dat Dussen, Hank en Nieuwendijk glasvezel krijgen.

Maar ver weg gestopt op diezelfde website is ook te vinden dat soms afgezien wordt van glasvezelaanleg in een deel van het gebied: “Dat kan soms gebeuren door onverwacht hogere kosten of complexiteit wat de aanleg van glasvezelaanleg in het gebied onrendabel c.q. onmogelijk maakt.”

Glaspoort gaat glasvezel aanleggen

Ondertussen werden inwoners van verschillende kernen recent verrast door een brief van BAM. Dit bedrijf gaat namens Glaspoort – een joint venture van KPN en pensioenfonds ABP - glasvezel aanleggen in de hele gemeente Altena. Inwoners die eerder een contract afsloten met Delta waren in verwarring. Navraag bij de gemeente Altena leert dat ieder bedrijf dat glasvezel aan wil leggen daarvoor de gelegenheid moet krijgen.

Ook wij zitten er niet op te wachten dat straten twee of meerdere keren open komen te liggen

Een gemeente kan echter wel voorwaarden stellen. Toen Delta indertijd een aanvraag deed, deed Glaspoort dat ook. Met Delta kon de gemeente gelijk goede afspraken maken, met Glaspoort is dat nu pas gelukt. Theoretisch is het mogelijk dat er na Delta en Glaspoort nog meer aanbieders volgen.

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat het streven altijd is om gelijktijdig aan te leggen: “Dat is nu niet gelukt. Ook wij zitten er niet op te wachten dat straten twee of meerdere keren open komen te liggen.”

Glaspoort/BAM heeft haast

Na Delta is nu dus Glaspoort volop bezig contacten te leggen voor de aanleg van glasvezel. Een medewerker van de klantenservice weet te vertellen dat de verwachte oplevering in Almkerk september 2024 zal zijn. De oplevering in Nieuwendijk en Hank staat gepland voor april 2025. Over kernen als Veen en Genderen is vooralsnog niets te zeggen: “Mogelijk zijn ze hier nog bezig met een plan van aanpak.”

Voor meer informatie is herhaaldelijk geprobeerd contact te krijgen met de communicatieafdeling van Glaspoort, maar net als bij Delta blijkt dat onmogelijk.

Voorlopig lijkt de informatie via BAM te gaan. In de verstuurde brief werd vooral aangestuurd op het ondertekenen van een gedoogverklaring. Daarmee geeft iemand toestemming om over zijn grond een gedeelte van het glasvezelnetwerk aan te leggen. En Glaspoort/BAM heeft blijkbaar haast, want daags na de brief staat er al iemand aan de deur met de vraag om snel te tekenen.

Dealers onbekend met stoppen

Dat het ondanks toezeggingen en toestemmingen toch niet altijd goed gaat, blijkt wel in Werkendam. Hakkers ICT, geregistreerd als lokaal verkooppunt bij Delta, weet te vertellen dat er sinds april 2023 al vele straten zijn aangesloten op het snelle glasvezel.

“Maar er waren ook tegenslagen. Op de Vissersdijk is Delta bijvoorbeeld gestopt, omdat er teveel puin lag voor de graafwerkzaamheden. Ook zie ik straten waar nog helemaal niet begonnen is. Dat Delta gestopt is met de aanleg van glasvezel is mij echter niet bekend.”

Op de Vissersdijk is Delta bijvoorbeeld gestopt, omdat er teveel puin lag

Ook Schalken Telecom Service in Hank wordt verrast door de mededeling dat Delta zich inmiddels heeft teruggetrokken. “In de kern Hank ligt nog geen meter glasvezel. Als lokaal verkooppunt word ik hier bijna dagelijks op aangesproken. Van Delta hoor ik alleen maar: ‘komt goed’ en verder niks. Wel krijg ik heel veel ‘rommel’.”

Meerdere providers per netwerk

De aanleg van het glasvezelnetwerk betekent overigens nog geen aansluiting op het woonhuis. Die huisaansluiting volgt pas nadat de bewoner een abonnement heeft afgesloten met een aanbieder van internet- en telecomdiensten (provider) die gebruik maakt van het betreffende netwerk. Dorpskernen waar straks zowel een netwerk van Delta als van Glaspoort ligt hebben dus een ruimere keuze.

Corine Verweij