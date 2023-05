Voltena Dames 1 versterkt zich met Bo Bakker en Senna van den Berg: ‘Passen in DNA van Voltena’

WERKENDAM • Team Voltena Dames 1 meldt dat het overgrote deel van het team bij elkaar blijft. De speelsters kiezen met overtuiging voor een verdere ontwikkeling van het team in de Eredivisie en daarnaast ook voor persoonlijke ontwikkeling en opleiding.

Er is afscheid genomen van Lynn van Mill, die vanwege privéredenen naar het noorden van het land verhuist. De vereniging is haar dankbaar voor haar inzet de afgelopen jaren en wenst haar geluk bij deze grote stap die ze gaat zetten.

Toe aan iets nieuws

Voltena verwelkomt twee nieuwe spelers. Bo Bakker komt van Volley Tilburg. Bo is 19 jaar oud en woont in Tilburg. “Ik ben gestart met volleyballen toen ik 5 was, ik heb al die jaren in Tilburg gespeeld en ben nu toe aan iets nieuws”, vertelt Bo. “Als je mij zoekt ben ik waarschijnlijk ergens met een bal in mijn handen te vinden. Bij Voltena krijg ik de kans om nog meer te kunnen volleyballen en me verder te ontwikkelen. Ik heb heel veel zin in dit nieuwe avontuur.”

Veel leren

Senna van den Berg komt van Sliedrecht Sport, en vertelt over haar keuze voor Voltena. “In mijn zoektocht naar een nieuwe club mocht ik meetrainen bij Voltena Dames 1, hier voelde ik me meteen heel erg welkom door de meiden en de staf. De overstap naar Voltena is voor mij een nieuwe uitdaging. Ik hoop komend jaar dan ook veel te gaan leren en ontwikkelen als speelster en daarbij samen met dit team mooie stappen te gaan maken in de eredivisie.”

DNA van Voltena

De trainers Johan van Vliet en Debora Kadijk zijn heel blij met de komst van deze speelsters. “Zij passen in het DNA van Voltena, zijn leergierig en hebben een goede klik met hun toekomstige teamgenoten. Daarnaast hebben zij beiden ook een grote affiniteit met beachvolleybal. Wij kijken uit naar een mooie toekomst met hen.”