Marathonspektakel in Poederoijen: landelijke skate- en skeelertop strijd om Reggeborgh Cup

1 uur geleden

WIJK EN AALBURG/POEDEROIJEN • De gehele landelijke skate- en skeelertop strijkt zaterdag 27 mei weer in Poederoijen neer. Dan vindt de skeelerwedstrijd Reggeborgh Marathon Inline Cup 2 plaats, met start en finish op de Karel van Gelreweg.

Vorig seizoen vond in Poederoijen de finale plaats. Dat was een succes. Het klassement om de Reggeborgh Cup gaat dit jaar over acht wedstrijden. Deze keer is de finale in Oldebroek. De eerste wedstrijd van dit seizoen was in Nijeveen en daar ging Jordy Harink (Zaltbommel) als eerste over de streep. Hij zal dan ook in Poederoijen starten in het oranje leiderspak. Bij de vrouwen won Lianne van Loon.

Wedstrijden voor heren en dames

Op het programma in Poederoijen staan zowel wedstrijden voor heren (topdivisie en eerste divisie) als dames (topdivisie en eerste divisie). Bij de heren zal Toon Kooijmans uit Nederhemert, oud-marathonschaatser en oud-wereldkampioen bij de masters, het startschot geven en bij de dames krijgt eveneens oud-marathonschaatser Ad de Winter uit Well het startpistool in handen gedrukt.

Internationale rijders

Behalve dat de nationale skate- en skeelertop aan de start staat, dus ook Jordy Harink (Zaltbommel) en Elsemieke van Maaren (Zuilichem), zullen er waarschijnlijk ook nog internationale rijders aanwezig zijn. Stiekem wordt gehoopt op deelname van Bart Swings. “Maar die mannen schrijven zich pas op het laatst in”, weet Stienis Jan van Maaren als geen ander.

De topdivisie vrouwen start om 16.00 uur en de eerste divisie vrouwen om 16.01 uur. De mannen topdivisie beginnen om 17.30 uur en de mannen eerste divisie om 17.31 uur. Van 15.00 tot 15.30 uur is er ook nog jeugdprogramma

1.500 meter

Het evenement wordt georganiseerd door het River Skate Team uit Zuilichem en ijsclub De IJsvrienden uit Wijk en Aalburg. Het parcours in Poederoijen is 1.500 meter lang.