Nick van Giessen: ‘We blijven strijden tot de laatste snik, daarvoor ben je Woerkummer’

1 uur geleden

WOUDRICHEM • Nick van Giessen is al jaren een trouwe kracht bij Woudrichem. Met Woudrichem beleeft de 29-jarige centrale verdediger een turbulent seizoen, waarbij de degradatie nadrukkelijk loert.

“Je belt wel op een slecht moment. Ik zie er niet uit”, reageerde Nick van Giessen op het verzoek om een foto bij het interview. De 29-jarige verdediger van Woudrichem kwam niet geheel ongeschonden uit de wedstrijd bij GJS. “Tien minuten voor tijd ging ik een kopduel aan. Ik ben 1.90 meter en kan aardig hoog springen. Dan moet je van goede huize komen om boven mij uit te komen. Volgens de scheidsrechter kopte ik tegen iemands achterhoofd, maar het was honderd procent een elleboog”, vertelt Van Giessen.

Hierdoor liep hij een flinke snee boven zijn wenkbrauw op. “Als de wond gedicht had kunnen worden, had ik kunnen doorspelen. Maar ze besloten om mij te wisselen”, zegt de inwoner van Woudrichem, die dezelfde dag nog naar het ziekenhuis ging om de wond te laten hechten.

Hoogst haalbare

Nick van Giessen loopt alweer wat jaartjes mee bij Woudrichem. Op 16-jarige leeftijd debuteerde hij onder trainer Hans van Gameren in het eerste elftal. Vervolgens maakte hij een uitstapje naar Sleeuwijk.

“Dat kwam omdat Piet Saaman, die ook mijn jeugdtrainer was geweest, daar trainer was en ik me niet kon vinden bij Woudrichem in wat ik voor mezelf nodig had”, aldus Van Giessen, die voetbal als een belangrijk onderdeel van zijn leven ziet.

“Je bent er drie of vier keer per week mee bezig. Als je vanaf je vijfde voetbalt en altijd het hoogst haalbare nastreeft en alles uit jezelf wilt halen, dan is het zeker een belangrijk onderdeel van je leven”, zegt de verdediger, die bekendstaat om zijn voorbeeldige wedstrijdinstelling. Hij moet het vooral hebben van zijn kracht en werklust, meer dan van zijn voetballend vermogen.

Hattrick

Na zijn terugkeer bij Woudrichem speelde hij onder trainer Leon Elands en maakte hij de promotie naar de tweede klasse mee. Aan de kampioenswedstrijd bij Leerdam Sport bewaart hij nog steeds goede herinneringen. De centrale verdediger onderscheidde zich in die wedstrijd met een doelpunt.

“Ik denk dat weinig mensen zich kunnen scharen in het rijtje van centrale verdedigers die scoren in een kampioenswedstrijd.” Woudrichem verwierf landelijke bekendheid vanwege het minste aantal tegengoals. Een andere bijzonderheid was een paar seizoenen geleden een hattrick van Van Giessen tegen Heukelum.

Hij maakte daarmee bovendien een 4-0 achterstand goed en het was voor het eerst in zijn leven dat hij drie doelpunten maakte in één wedstrijd. “Dat is niet gebruikelijk. Als centrale verdediger sta je drie keer op de juiste plek en dan moet je het afmaken als je voor de goal staat”, blijft Van Giessen er nuchter onder.

Niet aangeslagen

De afgelopen jaren draaide Woudrichem vrolijk mee in de bovenste regionen van de tweede klasse. Dit seizoen is het een ander verhaal. De Woerkummers zitten in het verdomhoekje en bivakkeren op een directe degradatieplaats.

“We hebben er wel eens rooskleuriger voor gestaan”, moet Van Giessen bekennen. “Maar we zijn zeker niet aangeslagen”, stelt de Woerkummer, die er eigenlijk geen duidelijke verklaring voor heeft.

“We hebben kwaliteit ingeleverd met het stoppen van Jamy Goemaat. Maar dat betekent niet, dat dit daar een gevolg van moet zijn. Voetballen is ook een kwestie van vorm en dat is een heel dun lijntje. Als het goed gaat, kun je eerder in een positieve flow komen. Maar ik wil niet zeggen dat er nu een negatieve flow heerst bij Woudrichem. Absoluut niet. Maar als het minder gaat merk je bij sommige jongens, zeker bij degenen die aansluiten bij het eerste, dat die daar wat meer moeite mee hebben. Als je onderin speelt is het ook vaker wat meer vechtvoetbal en loopt het wat minder makkelijk. Dan moet je toch je mannetje staan. Dat maakt het voor de jonge spelers lastig.”

Zeven finales

Van overgave is nog geen sprake, meent Nick van Giessen. “We hebben nog zeven wedstrijden. Die moeten we als team zien als zeven finales en dan weet je het nooit met Woudrichem. We hebben ook de naam dat de tegenstanders niet graag op Het Bolwerk komen voetballen tegen ons. Dat moeten we meer samen uitdragen. Ik denk ook dat we in de spiegel moeten kijken en wat meer voor elkaar over moeten hebben. Als het goed gaat is het halleluja en als het minder gaat is het negatief. Dat is een beetje de standaard voetbalgedachte.”

“Iedereen beseft dat het niet al te best gaat, maar de moraal blijft altijd hoog hier”, aldus Van Giessen, die het zonde zou vinden als Woudrichem degradeert. “Tuurlijk, je hebt als dorpscluppie toch een bepaald aanzien in de regio en een bepaalde trots die je mag uitdragen. Als je jaren bovenin hebt meegedraaid in de tweede klasse, is het altijd zonde om te degraderen.”

Tot de laatste snik

“Wij blijven strijden tot de laatste snik. Daar ben ik het wel mee eens. Daarvoor ben je ook Woerkummer. Dat is de aard hier.”

Woerkummers staan inderdaad bekend als een nuchter volkje, dat de mouwen op wil stropen als de nood aan de man is. “Johan Cruyff zei altijd: als je er één meer maakt dan de tegenstander, dan win je. Als je dat in zeven finales doet, pak je 21 punten”, eindigt Nick van Giesen met een cliché. “Dan sta je er ineens heel anders voor. Dan kan je je zomaar veilig spelen of de nacompetitie voor lijfsbehoud nog halen. Ik wil niet op de zaken vooruit lopen, maar je zult elke wedstrijd nu moeten benaderen als een finale. We geven het nog niet op en de handdoek is nog niet gegooid.”

Nick van Giessen

Geboren: 12-06-1994

Leeftijd: 29 jaar

Woonplaats: Woudrichem

Dagelijks leven: Teamleider in de gehandicaptenzorg

Positie: Verdediger

Nico van Es