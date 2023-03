Gerben Vos denkt nog niet aan stoppen: ‘Met Wilhelmina’26 aan cruciale serie wedstrijden bezig’

WIJK EN AALBURG • Gerben Vos is al aan zijn negende seizoen bij Wilhelmina’26 bezig. De in Werkendam geboren en bij Kozakken Boys opgegroeide Vos zit dan ook op zijn stek bij de ‘kanaries’ op de Ebbe. Met Wilhelmina’26 beleeft de 34-jarige routinier een wisselvallig seizoen. Prioriteit bij de Wijk en Aalburgers is zich zo snel mogelijk veilig spelen.

Gerben Vos woont al een jaar of vijf met zijn vriendin in Wijk en Aalburg. In de loop van het jaar is er een kleine op komst. De 34-jarige routinier wil nog een paar jaar door in de hoofdmacht bij de zaterdagtweedeklasser. “Ik ben gelukkig nooit geblesseerd en altijd fit, dus blijft het leuk om lekker te voetballen en ik ben er nog niet aan toe om lager te gaan voetballen. Daar ben ik nog te fanatiek voor. Mijn vrienden bij Kozakken Boys vragen ieder jaar of ik bij hen kom spelen in het tweede elftal in Werkendam, maar dat is voor mij op dit moment nog geen issue.”

“Je merkt wel dat je ouder wordt. Ik werk in de bouw en ga om half zes al de deur uit. Dus het zijn best lange dagen. Dan moet je ‘s avonds nog gaan trainen. Eigenlijk zou een avond vrij dan soms prettig zijn, maar als je bezig bent is het wel weer lekker”, aldus Vos, die zijn stek bij Wilhelmina’26 koestert.

Gezelligheid

“Ik ben een Wilhelmina-man geworden in de loop van de jaren. Ze zien mij hier ook inmiddels als een jongen van de club. Een echte ‘kanarie’ dus. Dat is wel grappig. Het is gewoon een gezellige en warme club en iedereen kent elkaar. Als je verliest is het jammer en volgende week de kop omhoog en beter. Na de wedstrijd is het bij ons in de kantine ook reuze gezellig. Dat vind ik belangrijk. Dat hoort er gewoon bij.”

Mouwen opstropen

Winst pakken op strijd en de mouwen opstropen, is het credo bij Wilhelmina’26. “Soms zijn we minder dan de tegenstander, maar slepen de winst eruit op strijd en mentaliteit. Het veld hier is ook niet altijd optimaal. Dan moet je andere prioriteiten stellen om de wedstrijd uit het vuur te slepen. Verder ben ik kritisch op mezelf. Ik kan heel slecht tegen mijn verlies. Dan vind ik het even klote. Vroeger had ik er heel het weekend nog last van, maar naarmate je ouder wordt, zwakt dat gelukkig wat af.”

Onlangs tegen GJS had Gerben Vos er flink de pee in. Hij maakte niet zo’n beste beurt. “Er kwam een voorzet en ik wilde de bal terugkoppen op keeper Joran de Laat, maar dat ging door miscommunicatie niet helemaal goed. Ik kopte de bal over mijn eigen doelman heen. Dat was me nog nooit overkomen. Het was extra zuur, dat het ook nog de winnende goal was voor GJS. De jongens van GJS zeiden dan ook: bedankt voor de periodetitel.”

Kozakken Boys

Gerben Vos begon met voetballen bij Kozakken Boys in zijn geboortedorp Werkendam. In de jeugd maakte hij nog een overstap naar RKC. Na terugkomst bij Kozakken Boys haalde hij na een jaar in het tweede elftal ook het eerste elftal.

“Ik speelde bij mijn vrienden in het tweede elftal. Het jaar daarop werd ik bij het eerste elftal gehaald en heb een half jaar veel gespeeld. Op een gegeven moment ging ik minder spelen en wilde ik lekker ergens in het eerste elftal spelen. Toen ben ik naar Almkerk gegaan voor twee jaar. Nadat Johan van der Werff trainer werd bij Wilhelmina’26 en mij belde of ik bij daar wilde komen voetballen, zijn we met een paar jongens, waaronder ook mijn broer Corjan, bij Wilhelmina’26 gaan voetballen.”

“In het eerste jaar werden we gelijk kampioen in de derde klasse. Nu draaien we al jaren mee in de tweede klasse”, gaat Kozakken Boys hem nog aan het hart. “Bij de bekerwedstrijden ga ik sowieso altijd kijken. Als wij zelf een keer niet hoeven te voetballen, dan ga ik er ook zeker kijken. Onlangs tegen FC Lisse ben ik nog geweest.”

Daarnaast is Gerben Vos fanatiek Ajax-supporter. Hij heeft een seizoenskaart. “Thuiswedstrijden ga ik altijd, ook de Europese wedstrijden. Dan ben ik er altijd. Het moet gek lopen als ik er niet ben.”

Veilig

Wilhelmina’26 draait een wisselvallig seizoen, moet Gerben Vos beamen. “We zijn niet best begonnen. Drie wedstrijden op rij gaven we een 3-1 voorsprong weg. Die wedstrijden hadden we gewoon dood moeten maken. Ook tegen de winterstop waren we erg wisselvallig. Nadat we terug waren van het trainingskamp in Spanje hebben we een goede reeks neergezet en stonden we nog even goed voor de tweede periodetitel, maar de laatste weken is het weer wisselvallig”, doelt Vos op de verliespartijen tegen Papendrecht en GJS.

De ‘kanaries’ vertoeven nu rond de achtste plaats, net boven de gevarenzone. “Het is allemaal stuivertje wisselen onderin en we hopen daar weg te blijven”, heeft Vos er vertrouwen in dat Wilhelmina’26 het gaat redden.

“We zitten nu in een serie met Schelluinen, Woudrichem en GRC 14, waarin we echt punten moeten pakken. De prioriteit bij ons is om er rechtstreeks in te blijven. Koste wat het kost. Als iedereen fit blijft bij ons, moet dat lukken. De ploegen onder ons beginnen echter ook punten te pakken. Je moet dus elke week vol aan de bak om je punten te pakken en de komende weken worden cruciaal. De sfeer en de moraal zijn gelukkig prima bij ons. Iedereen is enthousiast en weet dat we nu gas moeten geven. En dat we zoveel mogelijk punten moeten halen. Zodat we zo snel mogelijk veilig zijn.”

Gerben Vos

Geboren: 04-09-1988, Werkendam

Leeftijd: 34 jaar

Woonplaats: Wijk en Aalburg

Dagelijks leven: Servicemonteur in de bouw

Positie: Middenvelder

Nico van Es