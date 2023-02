• Pieter van der Sluijs in actie op de baan in Goudriaan.

Pieter, Darian en Sven pakken winst in Wintercompetitie van RC Jan van Arckel

di 21 feb 2023, 16:47

REGIO • De Wintercompetitie van RC Jan van Arckel werd zaterdag afgesloten bij de Slingelandse Plassen in Goudriaan. Hier was men te gast bij comité Ottoland.

Het was meteen een test voor het permanent aangelegde mountainbike parcours. Met een aantal enthousiaste vrijwilligers is vorig jaar een begin gemaakt met de ontwikkeling van een mtb-parcours en de deelnemers hebben volop van het resultaat kunnen genieten.

Derde en vijfde

Mika Bouman (Rijswijk) en Luuk Viveen (Woudrichem) zetten een puike wedstrijd neer in Goudriaan. De renners in de A-klasse eindigde respectievelijk als derde en vijfde, na een mooie race. Wim de Bruin (Hardinxveld) mocht zich uiteindelijk de verdiende winnaar van het eindklassement noemen.

Winst ondanks schuiver

In de B-klasse had Pieter van der Sluijs (Werkendam) geen gelukkige start en maakte ook nog een schuiver. Met een geschaafde knie moest hij de strijd aangaan met Nijs den Besten (Molenaarsgraaf) die zijn huid zo duur mogelijk wilde verkopen. Het bleef spannend tot het einde, maar na een aantal positiewisselingen kwam Van der Sluijs uiteindelijk als eerste aan de finish. Gerben van Stigt (Giessen) mocht als derde op het podium plaatsnemen, Bart van Noorloos (Werkendam) werd vierde. Van der Sluijs is winnaar van het eindklassement, Van Stigt eindigde als vierde.

Tweede in eindklassement

Bij de dames in de C-klasse geen verrassing. Opnieuw was Dieke van Wilgen (Arkel) in dit veld duidelijk de sterkste. Met zes overwinningen en een tweede plaats mag zij terecht aanspraak maken op de eindoverwinning. Britt van Stigt (Giessen) eindigde deze wedstrijd als derde en staat tweede in het eindklassement.

Aangeboren klasse

Opnieuw een demonstratie van Dario Groeneveld (Rijswijk) in de D-klasse. Met zijn aangeboren klasse weet hij op elk parcours zijn draai te vinden. Het is een lust om te zien hoe soepel hij over de hindernissen gaat. Het was al zijn zesde overwinning en ook in het eindklassement staat hij bovenaan.

Annerie van der Sluijs (Werkendam) eindigde deze wedstrijd in de D-klasse bij de dames als derde. In het eindklassement werd ze tweede. In de E-klasse voor dames werd Mila Prins (Hank) tweede in Goudriaan en behield daarmee ook haar tweede plaats in het eindklassement. Sven Mastenbroek (Rijswijk) had in de G-klasse de smaak te pakken. Met acht overwinningen en een tweede plaats is hij dik verdiend de winnaar van het klassement.