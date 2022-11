Danisha van Mourik uit Hank debuteert sterk in eerste divisie turnen

ma 21 nov 2022, 11:26

Sport 117 keer gelezen

HANK • Danisha van Mourik heeft haar debuut gemaakt in de eerste divisie turnen dames. De turnster uit Hank deed dit bij haar nieuwe club BredaGym.

Danisha trainde de afgelopen jaren bij EOC Oosterhout en boekte daar veel progressie. Echter waren in de afgelopen jaren al haar leeftijdsgenootjes gestopt en wilde ze een stap omhoog maken. Hierdoor besloot ze de overstap te maken naar de vereniging in Breda, waar meerdere turnsters op ditzelfde en een hoger niveau uitkomen.

In het laatste weekend van oktober turnde ze haar eerste wedstrijd bij de junioren in de eerste divisie. Op de TurnTotaal Breda Cup liet Danisha al heel wat progressie zien en wist zelfs vier medailles mee naar huis te nemen. Vooral haar optreden op de balk was zeer sterk, waar ze met bijna een punt verschil op de nummer twee dan ook het goud mee naar huis nam. Op sprong, brug en vloer turnde ze naar het brons.

Landelijke teamwedstrijd

Een week later turnde ze met het eerste divisie-team van BredaGym de eerste landelijke teamwedstrijd in Dalen. Hier greep ze met het team met overmacht, bijna vijf punten verschil op de nummer twee, het goud.

Top drie

Afgelopen week mocht de turnster uit Hank aantreden op haar eerste individuele landelijke kwalificatie in Zierikzee. Alle junioren eerste divisie waren hier aanwezig. Haar start op de balk was niet helemaal zoals gepland, maar vervolgens wist ze de knop om te zetten en een keurige wedstrijd neer te zetten, waarbij ze op brug en vloer zelfs in de top drie meedeed. Met 42,95 eindigde Danisha uiteindelijk op de zesde plaats.

Internationale wedstrijd

Er volgen nog twee landelijke kwalificaties voor zowel het team, als individueel voor plaatsing voor de halve finale van het NK. Al met al een sterkte start van de turnster uit Hank bij haar debuut in de eerste divisie. Aankomend weekend turnt Danisha haar eerste internationale wedstrijd in Heusden-Zolder (B).