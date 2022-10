Megastunt op De Zwaaier: Kozakken Boys kegelt Vitesse vanaf de stip uit TOTO KNVB Beker

wo 19 okt 2022, 22:58

Sport

WERKENDAM • In de eerste ronde van de TOTO KNVB Beker heeft Kozakken Boys woensdagavond voor een megastunt gezorgd door het Vitesse van Philip Cocu uit de TOTO KNVB Beker te kegelen. Na 120 minuten stond het 2-2, waarna de Werkendammers vanaf de stip feilloos waren. Vitesse miste de vierde penalty. Kaj Ramsteijn kende vervolgens geen genade met de tobbende Arnhemmers.

Bartosz Bialek zette de Arnhemmers na een klein kwartier op 0-1, maar in de slotseconde van de eerste helft pegelde Lars Hutten uit een vrije trap van zo’n 30 meter de gelijkmaker binnen.







Via Kozakken Boys-doelman Bryan Janssen was het in de 67e minuut wederom Bartosz Bialek die Vitesse andermaal aan een voorsprong hielp. Via Lowie van Zundert dwong de Werkendamse tweededivisionist echter knap een verlenging af. Hierin werd niet meer gescoord.

Kozakken Boys toonde zich vanaf de stip, niet voor het eerst, een ware Cupfighter. Met 5-4 in de penaltyserie was de sensatie compleet.

Vier jaar geleden troffen beide ploegen elkaar ook. Vitesse wist toen op de valreep een verlenging te voorkomen.