Sjoerd Bax, voormalig inwoner van Uppel, grijpt eerste zege uit wielercarrière

1 uur geleden

Sport 151 keer gelezen

UPPEL • Sjoerd Bax, voormalig inwoner van Uppel, heeft donderdag de wielerkoers Coppa Agostoni gewonnen.

Het was voor Bax de eerste overwinning in zijn professionele wielercarrière. Bax, die rijdt voor Alpecin-Deceuninck, won de sprint van een kopgroep van negen renners. Hij was onder andere de Spanjaard Alejandro Valverde en de Italiaan Andrea Piccolo de baas.

Bax stond na afloop van de wedstrijd zelf versteld van zijn prestatie. "Met deze namen in de kopgroep verbaas ik mezelf ook", zei Bax. "Ik weet dat ik snel ben, maar ik had ook mijn ploeggenoot Stefano Oldani nog kort achter me. Ik kon mijn benen sparen voor de sprint."

Wielerkoers Coppa Agostoni

De Coppa Agostoni is een eendaagse wielerwedstrijd van 193 kilometer, met start en finish in het Italiaanse Lissone.