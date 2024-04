Vernieuwd bad in zwembad Werkina geopend: badmeester André haalt opnieuw een nat pak

WERKENDAM • De regen viel vrijdag bij tijd en wijle met bakken uit de hemel, maar uitgerekend tijdens de officiële opening van het vernieuwde eerste zwembad in Werkina brak het zonnetje even door.

“U draagt Werkina allemaal een warm hart toe”, concludeerde wethouder Shah Sheikkariem bij het zien van de vele aanwezigen tijdens de opening. “Een half jaar geleden bezochten een aantal dames mij en zij hadden een plan waarvan ik dacht: dat klinkt misschien mooier dan te realiseren is”, verwees Sheikkariem in zijn toespraak naar de overhandiging van de plannen door het bestuur van Stichting Vrienden van Werkina.

“Er waren toen echter al 59 donateurs en jullie hadden zelf al heel veel geld opgehaald, waaruit blijkt dat jullie het plan erg graag wilden realiseren. Daarom konden we als gemeente niet achterblijven”, aldus Sheikkariem.

En dat deed de gemeente Altena ook niet, want met een financiële bijdrage konden de plannen uiteindelijk binnen no-time gerealiseerd worden.

‘Hele mooie verbetering’

Hierdoor heeft het eerste bad nu een exotische uitstraling met gloednieuwe parasols, stoeltjes, ligbedden (deze worden nog geleverd) en tegels.

Aan de kant van de zonneweide is er nu een verhoogd zitgedeelte, voor een beter overzicht over het zwembad. Op de zonneweide is er ook een springheuvel aangelegd, waarop kinderen zich kunnen uitleven.

Gerard van den Berg, voorzitter van het bestuur van zwembad Werkina, was in zijn nopjes met het vernieuwde bad. “Als je ziet wat hier het afgelopen half jaar is gebeurd, is dat een hele mooie verbetering. Ik wil alle sponsoren bedanken, maar zeker ook het bestuur van de stichting.”

Nat pak

Na de officiële opening moest badmeester André er weer aan geloven. Hij kreeg de taak om het water van het vernieuwde zwembad te testen, waarbij hij werd geholpen door de mannen die de werkzaamheden hadden uitgevoerd.

‘Niet alleen op gemeente geleund’

Sheikkariem gaf nog aan trots te zijn op de manier waarop dergelijke initiatieven in Altena worden ondernomen. “Er wordt niet alleen geleund op de gemeente.”

Zo kwam Stichting Vrienden van Werkina met een volledig uitgewerkt meerjarenplan. Dit was ook één van de redenen voor de gemeente om voor een stukje ‘funding’ te zorgen. “We wilden ze daarmee een steuntje in de rug geven. Maar de verbouwing is echt grotendeels mogelijk gemaakt door iedereen die heeft gesponsord.”

Aantal weken rust

Voor toekomstige projecten zal de stichting weer aangewezen zijn op het organiseren van acties en sponsoren om geld op te halen. Het bestuur van de stichting zal nu een aantal weken rust nemen, om vervolgens te bepalen welk project opgepakt kan worden.