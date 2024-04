The Dirty Daddies, met Sleeuwijker Rogier van der Zouwen, kondigt nieuwe shows aan

39 minuten geleden

Nieuws 148 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

SLEEUWIJK • The Dirty Daddies, met daarin geboren en getogen Sleeuwijker Rogier van der Zouwen, maakt bekend dat ze op zaterdag 15 maart 2025 en zaterdag 29 maart 2025 shows in Rotterdam en Amsterdam gaan geven. De band heeft de smaak te pakken, want dit wordt hun vierde eigen show in AFAS Live.

Wel is het de eerste keer dat ze op eigen titel naar Ahoy komen, en daar kijken ze enorm naar uit. “Elke show is bijzonder maar het moment dat je Ahoy én AFAS Live aan je agenda kan toevoegen, daar krijg je wel even kippenvel van. We kunnen niet wachten om deze shows te gaan vieren met alle vrienden die we de afgelopen jaren door het hele land gemaakt hebben”, aldus de Nederlandse band.

The Dirty Daddies staan bekend om hun 120 nummers in 120 minuten aanpak, ondersteund door enorme hoeveelheden special effects, en waren eerder al te zien op onder andere Zwarte Cross, Concert At SEA, Appelpop en Paaspop.