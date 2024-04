Veerpont tussen Werkendam en Dordrecht wordt rond 1 mei weer in gebruik genomen

WERKENDAM • De veerboot tussen Werkendam en Dordrecht wordt naar verwachting rond 1 mei weer in gebruik genomen. De zoektocht naar een vervangende pont heeft geen succes opgeleverd.

Twee weken geleden kwam de pont in aanvaring met een binnenvaartschip. Sindsdien ligt de veerverbinding, die een oversteek tussen de Werkendamse Biesbosch en de Kop van ’t Land in Dordrecht biedt, stil.

Exploitant geeft uitleg

Exploitant Blue Amigo legt uit waarom het vinden van een vervangende pont niet gelukt is: ‘In zijn algemeenheid is een veerpont ingericht voor de locatie waar zij vaart. Zo ook in dit geval. Het schip De Biesbosch en de veerstoepen vormen nadrukkelijk een twee-eenheid. De markt van vervangende veerponten is van nature heel beperkt. Het in standhouden van niet of nauwelijks gebruikte veerponten is namelijk beslist niet rendabel.’

‘Uiteraard hebben we gezocht, ook naar alternatieven voor alleen voet en -fietsverkeer’, vervolgt Blue Amigo. ‘De specifieke aanmeervoorziening (de veerstoep) beperkt het aantal opties. Veel van de fiets-/voetveren heeft een zijklep en daarom een steiger nodig om aan af te meren. Voor kleinere veren met wel een klep voorop moeten versmallende maatregelen op de veerstoep gemaakt worden. De veiligheid van de passagier staat immers wel voorop.’

‘Niet realistisch in dit geval’

Volgens Blue Amigo is het operationeel geschikt maken en veilig inrichten van onder andere de klep en de verbinding met de veerstoep niet eenvoudig en kan dit niet zomaar even snel worden gerealiseerd. ‘Het is beslist het overwegen waard bij een uitval van vele maanden maar niet realistisch bij een uitval als de onderhavige. Mocht zich alsnog een geschikt te maken alternatieve pont aandienen, bespreken we die optie uiteraard met de gemeentes.’