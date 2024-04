De op een na grootste binnenvaartthuishaven van Nederland, gewoon in Altena

1 uur geleden

Nieuws AltenaWerkt 157 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

WERKENDAM • Verstopt in het havengebied van Werkendam vind je de thuisbasis van WMI, beter bekend als Werkendam Maritime Industries.

Werkendam is de op één na grootste binnenvaartthuishaven van Nederland. Aan boord van WMI staat een cluster van ruim 50 maritieme bedrijven, in de scheeps-, jacht- en waterbouw en maritieme constructies.

Van stuurhut tot boegschroef, van constructie tot onderhoud

Niet gek overigens dat de haven zich zo heeft kunnen ontwikkelen. Werkendam heeft namelijk een ideale locatie voor de maritieme industrie: gelegen aan de drukbevaren Merwedes. Hier stonden ze ‘vrûger’ al bekend om de reparatie en bouw van schepen en de grote binnenvaartvloot. Tegenwoordig staat de Werkendamse maritieme industrie ook bekend om innovatie, internationale handel, ‘natte’ infrastructuur én waterveiligheid.

Innovatie en vakmanschap

Wanneer je schepen op de Merwede voorbij ziet varen, heb je waarschijnlijk geen idee wat er zich vanbinnen afspeelt. Je ziet van de buitenkant wellicht weinig verandering, maar niets is minder waar.

In Werkendam wordt al gewerkt aan de toekomst van het maritieme landschap. Hier zijn organisaties intrinsiek gedreven om voorop te (blijven) lopen binnen de markt. Schepen op waterstof, volledig elektrische aandrijving, onbemande schepen of 3D-geprinte bootjes. Die innovatie wordt gedreven door vakmanschap en liefde voor het gilde. Bedacht door mensen met visie en gemaakt door vakmensen met de techniek in hun vingers.

De stijgende vraag naar – duurzame – schepen, innovatieve maritieme producten en diensten zorgen ook voor een grotere behoefte aan vakmensen. Vakmensen op alle niveaus: op de werf, kantoor en alles daar tussenin. Werkvoorbereiders, HR-medewerkers, elektrotechnische installateurs, industriële schilders, projectleiders en ga zo maar door. Bij de leden van WMI zijn ze altijd op zoek naar gedreven krachten. Geïnteresseerd? Bekijk alle vacatures op www.altenawerkt.nl.

‘Ons kent ons’ met internationale contacten

In Werkendam staan ze met beide benen op de grond. Korte lijnen, kwalitatief goed werk afleveren en alle disciplines binnen één dorp. Dat wordt kilometers buiten Werkendam ook erkend: zo reikt de invloed van WMI over landsgrenzen heen. Bedrijven binnen WMI hebben nationale en internationale opdrachtgevers en contacten over de hele wereld. Dorpse nuchterheid, werelds vakmanschap gewoon uit Werkendam. Ongelofelijk hè?

Over AltenaWerkt

Dit is een artikel van AltenaWerkt, een lokaal vacatureplatform met als doel om inzichtelijk te maken wat voor functies er allemaal te vervullen zijn in de regio. Om die reden gaan zij ook af en toe langs bij bedrijven uit de regio om kenbaar te maken wat zij doen en hoe zij hun steentje bijdragen aan de samenleving. Bezoek het vacatureplatform via: www.altenawerkt.nl.