Dit is er allemaal te doen en te beleven tijdens de Aelse Dag in Andel

vr 29 mrt 2024, 13:17

ANDEL • De Aelse Dag wordt gehouden op 18 mei, de zaterdag voor Pinksteren. Het terrein bij de Romboutstoren wordt dan omgetoverd tot een sfeervol dorpsplein en is het kloppend hart van de Aelse Dag in Andel.

Op het plein bij de Romboutstoren kan er van 10.00 uur tot 16.00 uur gesnuffeld worden tussen tweedehands goederen en oude, nog bruikbare ‘rommel’. Naast de koopjes op de rommelmarkt met kofferbakverkoop is er ook de warenmarkt.

In de marktkramen aan de Hoofdgraaf, Burgemeester van der Schansstraat en Julianastraat proberen vanaf 10.00 uur - tegen een decor van leilinden – verschillende marktkooplieden weer producten aan de man te brengen. Op de markt staan ook informatiestands en kramen van goede doelen en verenigingen.

Bij de Romboutstoren

Op het terrein bij de Romboutstoren is een demonstratie door MBC Replica uit Werkendam. MBC Replica is een modelbouwclub uit de gemeente Altena met wortels in Werkendam, officieel opgericht op 6 november 1978.

De club houdt zich bezig met alle vormen van RC (Radio Control), met uitzondering van alles wat vliegt. Ze doen grootse zaken met kleine dingen en bouwen en besturen vaar- en voertuigen met beide benen op de grond.

Terras

Het terrein bij de karakteristieke 14e-eeuwse Romboutstoren met bakstenen torenspits is het kloppend hart van deze dag. De gehele dag is het terras bij de Romboutstoren geopend. Hier kunnen bezoekers genieten van een vers bakje koffie of thee, een tapje en een frisje.

Er zijn ook weer tosti’s, smoothies en vers fruit. En natuurlijk een broodje met een hamburger of worst van de barbecue. In een speciale kinderhoek worden gedurende de Aelse Dag verschillende activiteiten georganiseerd. Er wordt nog hard aan een programma gewerkt, maar dat gaat goed komen.