Presentatie ‘Heen en Weer’ met de pont tussen Drongelen en Waalwijk

REGIO • Fotoclub Waalwijk houdt op zaterdag 13 en zondag 14 april weer haar jaarlijkse expositie. Tijdens deze expositie worden er ook Audio Visuele (AV) presentaties getoond.

Een AV is een film van foto’s, die in elkaar overvloeien op de maat van de muziek. Deze worden op een groot scherm getoond. Eén AV gaat over de pont tussen Drongelen en Waalwijk op muziek van het bekende liedje van Dr. P: Heen en Weer.

Deze presentatie is in elkaar gezet door Hans Vermaas. Hij heeft in het verleden diverse prijzen gewonnen met zijn professionele presentaties.

‘Omdat vele inwoners uit Altena vaak met de pont naar Waalwijk overgaan, is dit een filmpje dat zeker de moeite waard is om te komen bekijken’, zo nodigt men uit.

Gratis entree

De expositie is gratis te bezoeken op zaterdag 13 april tussen 11.00 en 17.00 uur en op zondag 14 april tussen 11.00 en 16.00 uur in ontmoetingscentrum de Haven aan de Leefdaelhof 11 in Waalwijk. Dit is naast de kerk de Haven.