Nachtrustregeling in de Biesbosch gaat in: Wat betekent dit voor watersporters?

do 28 mrt 2024, 10:34

Nieuws











WERKENDAM • Bezoekers mogen vanaf 31 maart alleen nog maar tussen zonsopkomst en zonsondergang varen in de kreken van Nationaal Park de Biesbosch.

Het college van de gemeente Altena heeft maatregelen genomen om de natuur in de Biesbosch te beschermen. Een nieuwe maatregel die daaraan bij moet dragen is de nachtrustregeling, waarmee de natuur tijdens de nachtelijke uren wordt ontzien. Varen is dan alleen mogelijk op de hoofdvaarwegen. Want juist in de nachtelijke uren is de Biesbosch een belangrijk leefgebied voor vele soorten dieren.

Dit is een aanvulling op de rust die al geldt tijdens de winterperiode (winterrust) of in de buurt van een broedend vogelpaar (broedrust). Watersporters die op het tijdstip van zonsondergang nog in Nationaal Park De Biesbosch zijn, mogen nog wel via de hoofvaarwegen het gebied verlaten.

Uitzondering voor bewoners

De nachtrustregeling geldt niet voor bewoners, tijdens calamiteiten en voor hulpdiensten. Overnachten op een boot in de Biesbosch blijft mogelijk waar dat nu ook is toegestaan. Staatsbosbeheer kan ontheffingen verlenen voor incidentele activiteiten tijdens de nachtrustregeling.

Broedrustregeling

In het voorjaar geldt in de Biesbosch ook de broedrustregeling. De broedrust is niet nieuw. Deze periode begint al op 1 januari en loopt tot 1 augustus, afhankelijk van de vogelsoort. Voor bijvoorbeeld een broedende zee- of visarend kan Staatsbosbeheer een gebied tijdelijk afsluiten voor bezoekers en zo de vogels de benodigde rust bieden om zo verstoring tegen te gaan en de jongen ongestoord te laten uitkomen en opgroeien.

Meer weten? De rustregelingen worden toegelicht op de website van Staatsbosbeheer.