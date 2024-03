• Sietse van Berkel, Beachsoccer Altena, Elena Poppelaars en Jan van Herwijnen vielen in de prijzen bij de uitreiking van de Altena Sport Awards. Van Berkel ontbreekt op de foto, omdat hij in Canada was.

Dit zijn de winnaars van de Altena Sport Awards over het jaar 2023

wo 27 mrt 2024, 16:42

ALMKERK • De Altena Sport Awards werden maandagavond uitgereikt op het gemeentehuis, aan sporters, een sportploeg en een supervrijwilliger.

“Het doel van de awards is om goede voorbeelden op het gebied van sport en bewegen op een platform te zetten, omdat goede voorbeelden inspirerend werken voor anderen”, vertelt Jan Bel, sinds november 1999 de bevlogen voorzitter van de sportraad Altena. “Deze Awards-uitreiking doen wij nu tijdens het vijfde Sportcafé voor de derde keer.”

Bel heeft inmiddels een groep van dertig ambassadeurs om zich heen verzameld om over het jaar 2024 gerichter sporters te kunnen nomineren.

Bouchlal, voormalig profvoetballer bij Willem II en in de regio vooral bekend als speler van Kozakken Boys en Achilles Veen, deed zijn verhaal als vertegenwoordiger van Stichting Sportservice Noord-Brabant (SSNB). SSNB is al meer dan veertig jaar de kennispartner en verbinder, die zich inzet voor een gezond en veerkrachtig Brabant. Hij nam zijn toehoorders mee in een verhaal over talentontwikkeling.

Kampioen in de Eredivisie Beachsoccer

Nabil Bouchlal riep de ploeg van Beachsoccer Altena naar voren. Zij zijn unaniem gekozen tot sportploeg van het jaar. Terecht, want zij werden niet voor niets voor de tweede keer kampioen in de Eredivisie Beachsoccer en plaatsten zich voor de Europese finale straks vanaf 9 juni in Portugal.

Supervrijwilliger

Jan van Herwijnen van Altena Road Runners kreeg de award voor vrijwilliger van het jaar uit handen van wethouder Shah Sheikkariem. “Van Herwijnen is het voorbeeld van een leven lang gezond bewegen. Hij loopt op gevorderde leeftijd nog steeds marathons. Daarnaast is Van Herwijnen nog altijd trainer, trainerscoördinator en lid van de wedstrijd- en accommodatiecommissie.”

Sporter van het jaar

Sietse van Berkel uit Nieuwendijk werd sporter van het jaar 2023. Hij verblijft op dit moment in Montreal (Canada), maar kreeg van Bel al eerder de award overhandigd. In Canada won hij in het afgelopen weekeinde de creativiteitsprijs met een ‘kunstje’ waar hij vijf jaar op getraind heeft.

De huidig NL-kampioen en wereldkampioen ‘master of creativity’ Van Berkel weet met de kleine BMX-fiets als geen ander het publiek te doen verbazen op slechts 5x6 meter.

‘Wereldrecordje op de maandagavond’

Oud-topschaatser Jochem Uytdehaage geeft na zijn imponerende schaatsloopbaan lezingen. Na het afscheid als topsporter heeft hij zich ontwikkeld tot expert op het gebied van duurzame vitaliteit. Hij geeft workshops en inspiratiesessies voor organisaties die willen werken aan de duurzame vitaliteit van hun onderneming.

Niet voor niets heeft Altena hem gevraagd voor deze avond, want Altena wil op termijn de meest vitale gemeente van Noord-Brabant worden. “Ik wil vitaliteit wat breder trekken. Ik wil het presteren uit de topsportcontext halen, want als je in de basis een gezond lichaam hebt, dien je daar wel enigszins voor te zorgen.”

De voormalig topsporter met twee Olympische medailles op zak, kreeg het voor elkaar om de volle zaal in het gemeentehuis in beweging te krijgen. Hij liet alle aanwezigen na een warming-up zelfs in de bekende schaatshouding zijn wereldrecordrace op de 1500 meter van 2002 mee schaatsen. Ondersteund door de beelden werd het publiek enthousiast. “Voor jullie allemaal toch even een wereldrecordje op de maandagavond. Heerlijk toch?”

Talent van het jaar

Aan het einde van zijn betoog aan Uytdehaage de eer om het talent van het jaar 2023 uit Altena naar voren te roepen. Elena Poppelaars is achttien jaar en woont in Sleeuwijk. “Ik ben mountainbiker bij TalentNed en verblijf daarom drie dagen per week intern in Enschede. Daarnaast doe ik ook aan veldrijden, maar dat is vooral om het seizoen wat langer door te trekken.”

Poppelaars deed eerder aan turnen, atletiek en schaatsen, maar koos vervolgens voor de fiets. Zij maakt deel uit van de aandachtsgroep van de nationale selectie van de junioren-dames. Komend weekeinde rijdt zij in Oldenzaal een wedstrijd bij het Twentse Ros, een week later volgt een wedstrijd in Nalles (Dolomieten, Italië).

Wout Pluijmert