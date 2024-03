A27 richting Utrecht komend weekend dicht: dit is waarom het paasweekend wordt gebruikt

di 26 mrt 2024, 14:31

ALTENA • De A27 zal komend weekend opnieuw worden afgesloten voor verkeer vanwege grootschalige werkzaamheden aan de snelweg. Maar wat houden deze werkzaamheden precies in en waarom kiest Rijkswaterstaat ervoor om ze uit te voeren tijdens het paasweekend?

De A27 zal van vrijdag 29 maart 21.00 uur tot maandag 1 april 05.00 uur richting Utrecht dicht zijn tussen knooppunt Hooipolder en knooppunt Gorinchem. Tegelijkertijd wordt in de richting van Breda tijdens verschillende periodes ook de linkerrijstrook afgesloten, in verband met de veiligheid voor tegenoverliggend verkeer.

Omleidingen

Het is duidelijk dat deze werkzaamheden hinder veroorzaken voor weggebruikers. Het verkeer richting Utrecht wordt vanaf knooppunt Hooipolder omgeleid via de A59 en de A2 of via de A59, A16, N3 en A15.

Lokaal verkeer in de gemeente Altena wordt omgeleid via de N322 naar de A2. Gele borden langs de weg geven de omleidingsroutes aan. De omleidingen zorgen voor een extra reistijd van zo’n 30 minuten, zo niet langer. Het feit dat de werkzaamheden samenvallen met het paasweekend leidde bij menig weggebruiker tot onbegrip.



• Omleidingskaart tijdens werkzaamheden A27 van vrijdag 29 maart tot maandag 1 april. - Rijkswaterstaat

Complexe puzzel

Rijkswaterstaat betreurt het ook dat de snelweg richting Utrecht dicht is tijdens het paasweekend, maar stelt dat er geen andere optie is. “Het is een moeilijke puzzel die gelegd moet worden om alle onderhoudswerkzaamheden te plannen”, aldus een woordvoerster van Rijkswaterstaat.

“In deze regio hebben we namelijk te maken met veel onderhoudswerkzaamheden en daarnaast met vervangings- en renovatieopgaven voor onze kunstwerken, zoals bruggen. Wanneer er werkzaamheden worden gepland, moeten er ook omleidingsroutes worden ingesteld. Op dat moment kan er dus niet gewerkt worden aan onderhoudswerkzaamheden op deze omleidingswegen”, legt ze uit.

Daar komt ook nog bij dat de intensiteit van het wegverkeer doordeweeks veel hoger is dan in het weekend. “Kortom, een lastige puzzel.”

Nieuw asfalt en detectielussen

De werkzaamheden aan de A27 zijn divers. Tijdens het weekend van 15 tot 18 maart is er veel werk verzet in de richting van Breda tussen knooppunt Gorinchem en Knooppunt Hooipolder. Zo is er asfalt gefreesd, zijn detectielussen vervangen en is er nieuw asfalt aangebracht.

Hier werden drie freesmachines ingezet, waarbij zo’n 3000 ton freesasfalt vrijkwam. Dit freesasfalt wordt per schip naar Amsterdam vervoerd, waar het wordt gezeefd om het geschikt te maken voor hergebruik bij de productie van asfalt. Na het verwijderen van het asfalt zijn veertien detectielussen vervangen.

Deze lussen tellen het aantal voertuigen en meten de snelheid. Wanneer de lussen constateren dat het drukker wordt en het verkeer langzamer rijdt, tonen de matrixborden een lagere snelheid dan de maximaal toegestane snelheid. Vervolgens is met drie machines 3000 ton nieuw asfalt aangebracht.

Waarom nu?

Deze werkzaamheden dienen ter voorbereiding op de grotere aanpak van de A27. In 2024 zal het asfalt tussen knooppunten Everdingen en Hooipolder in fases worden vervangen, zodat er tijdens de verbetering en verbreding van de A27 weinig onderhoud aan het bestaande weggedeelte nodig is.

Ook de werkzaamheden tijdens het Paasweekend dragen hieraan bij. Dan wordt er opnieuw geasfalteerd, nieuwe detectielussen aangebracht en belijning op de weg verbeterd. Daarnaast vindt er klein onderhoud plaats.

Fietsers, voetgangers en het OV

Fietsers en voetgangers hebben tijdens de A27-afsluiting tussen Gorinchem en Hooipolder gewoon doorgang over de fietspaden van de Merwedebrug en de Keizersveerbrug.

Busverkeer kan niet over de Merwedebrug rijden, maar moet omrijden. Busverkeer kan wel via de oprit Geertruidenberg (20) over de A27 en de Keizersveerbrug rijden tot afrit Nieuwendijk (22).

Meer afsluitingen op de planning

In 2024 zal de A27 vaker worden afgesloten tijdens weekenden. Volgens de huidige planning zal dit zijn van:

- Vrijdag 26 april 21.00 uur tot maandag 29 april 05.00 uur tussen Hooipolder en Gorinchem.

- Vrijdag 21 juni 22.00 uur tot maandag 24 juni 05.00 uur tussen Gorinchem en Hooipolder.

- Vrijdag 5 juli 22.00 uur tot maandag 8 juli 05.00 uur tussen Hooipolder en Gorinchem.

- Vrijdag 4 oktober 22.00 uur tot maandag 7 oktober 05.00 uur tussen Gorinchem en Hooipolder.

- Vrijdag 8 november 22.00 uur tot maandag 11 november 05.00 uur tussen Gorinchem en Everdingen.

- Vrijdag 22 november 22.00 uur tot maandag 25 november 05.00 uur tussen Gorinchem en Everdingen.

Deze data en tijden kunnen nog wijzigen. De meest actuele informatie is te vinden op www.a27houtenhooipolder.nl.