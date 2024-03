• Waalschokker Janus in de haven van Woudrichem.

Waalschokker Janus is klaar voor rondvaarten op de grote rivieren

di 26 mrt 2024, 10:14

WOUDRICHEM • Waalschokker Janus ligt in de historische stadshaven klaar voor rondvaarten op de grote rivieren.

Scheepswerf Eltink te Beneden-Leeuwen bouwde de schokker in 1927. Veerman-visser Janus Baks zag het verwaarloosde schip in Heerewaarden, het centrum der rivierschokkers voor de ankerkuilvisserij, en kocht het in 1982.

‘Wonder van Woerkum’

De Stichting Historische Stadshaven Woudrichem met Joop Worrell, Cornelis Struik en Jos Bakker als grote motoren nam de zorg voor de schokker na zijn overlijden over en dankzij sponsors kwam een restauratieplan van de grond.

De vrijwilligers Aart Neven, Huub van Ooijen en Koos Persoon wisten het slooprijpe schip om te toveren tot het wonder van Woerkum, met elektromotoren.

Schokker gaat varen

Na de geslaagde proefvaart werd een schokbestendige stuurgroep in het leven geroepen bestaande uit Joost Evenhuis, Gert Hulsdouw en Piet Hartman. De schokker gaat varen. Rondvaarten waar Maas en Waal tezamen vloeien voor particulieren (bruiloften en partijen) en bedrijven op aanvraag. Er is plek voor twaalf passagiers.

Catering

Bij grote groepen zijn ook varend monument vishaler DD13 en zalmschouwen van de partij. Rondvaarten komen met uitleg in de werfschuur over de riviervisserij. Restaurant De Stroming zorgt indien gewenst voor de catering. Boeken kan via www.waalschokker.nl.