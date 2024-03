Waterpoort Festival 2024: dansen, zingen en een ‘trip down memory lane’

wo 27 mrt 2024, 17:54

GORINCHEM • Het Waterpoort Festival in Gorinchem vindt dit jaar plaats op 12, 13 en 14 april en duurt dit jaar een dag langer dan de editie van vorig jaar.

Het festival vindt plaats, zoals de naam al doet vermoeden, op het evenemententerrein ‘Buiten de Waterpoort’.

De kick-off van het evenement is op vrijdag 12 april om 19.00 uur. Hierna zullen Mr. Belt & Wezol, Bonte Carlo, La Fuente, Freddy Moreira en Paul Elstak optreden.

Nederlandstalige muziek

Zaterdag worden de stembanden getest met ‘foute’ en Nederlandstalige muziek. Q-Music verzorgt een uur lang ‘het Foute Uur’ en er zijn live-optredens van Ammar, Wesly Bronkhorst, Tino Martin en Marco Schuitmaker.

Trip down memory lane

Op zondag 14 april galmen er wereldwijd bekende nummers over de oevers van de Waterpoort. In samenwerking met Tributeworld, bekend van de kroegentocht ‘Tribute Around Town’, is er een gevarieerd programma samengesteld.

Om 13.30 uur start de eerste band, waarmee er een estafette op gang komt van bandjes en acts die ieder in ongeveer 45 minuten hun grootste hits live spelen. Het wordt een ‘trip down memory lane’ met The Beatles, U2, ABBA, Tina Turner, The Rolling Stones, André Hazes en de Top2000 Tributeband. De entree op zondag is gratis.

Voor de vrijdag en zaterdag is er wel een kaartje nodig. Deze zijn verkrijgbaar op www.waterpoortfestival.nl.

Met Riveer naar het Waterpoort Festival

Riveer vaart volop van en naar Gorinchem. De veerdienst of watertaxi zet passagiers letterlijk af voor de entreepoort van het festival. Kijk voor alle vaarmogelijkheden op www.riveer.nl.