Jacques Brunt en Leander Janse spreken op Brabantse Mannendag in Sleeuwijk

55 minuten geleden

SLEEUWIJK • Op het Altena College in Sleeuwijk wordt op zaterdag 20 april een Brabantse Mannendag gehouden. Het thema van de dag is ‘Hou vol’.

Sprekers tijdens het evenement zijn Jacques Brunt en Leander Janse. De dag begint om 10.30 uur, maar vanaf 10.00 uur is er al inloop mogelijk. Omstreeks 15.30 uur wordt de dag afgesloten.

Interkerkelijk evenement

De Brabantse Mannendag is een initiatief van een aantal mannen uit de gemeente Altena en is interkerkelijk van aard. ‘Het doel is om mannen met verschillende kerkelijke achtergronden bij elkaar te brengen en gezamenlijk te worden toegerust in een tijd waar veel onrust heerst in de wereld en waar geestelijke ondersteuning vanuit het Woord van God een noodzaak is voor ons allen. Tevens is het goed elkaar te ontmoeten en Hem de eer te brengen’, laten de organisatoren weten.

Aanmelden noodzakelijk

Aanmelden is noodzakelijk en kan tot en met vrijdag 5 april via brabantsemannendag@gmail.com. Er wordt een bijdrage van 20 euro gevraagd, inclusief lunch.