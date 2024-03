Paul Martens geeft lezing over beschieting van veerboot Janihudi bij Vrouwen van Nu

OUDENDIJK • Drs. Paul Martens verzorgt woensdag 21 maart op uitnodiging van de Vrouwen van Nu een lezing over de beschieting van de Janihudi 4.

Precies 80 jaar geleden, op 8 maart 1944, werd deze veerboot tussen Woudrichem en Gorinchem onder vuur genomen door twee Engelse jachtvliegtuigen. Daarbij vonden zes mensen de dood en raakten twaalf anderen gewond.

De boot had ruim honderd mensen aan boord. Deze traumatische gebeurtenis heeft diepe wonden geslagen in het leven van diverse Woerkumse families.

Film en boek

Martens heeft in 2019 samen met Aart Neven een film gemaakt met drie ooggetuigen en in 2022 schreef hij er een boek over met als titel ‘De beschieting van de veerboot Janihudi 4 op 8 maart 1944’.

Lezing in OVO-gebouw

De lezing wordt gehouden in het OVO-gebouw aan de Oudendijk 62 en begint om 14.00 uur. Leden hebben gratis toegang, niet-leden zijn welkom tegen betaling van vijf euro per persoon.